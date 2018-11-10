HABER

Çocuk parkında akılalmaz görüntü! Dürbünlü tüfekle kuşları öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 18:47 | Son Güncelleme

Antalya'da bir kişi, insanların spor yaptığı, çocukların oyun oynadığı parkta susturucu takılmış tüfekle kuş avladı. O anlar vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Antalyalılar olaya tepki gösterirken, Antalya polisi ise kuş avlayan kişiyi arıyor.

Muratpaşa ilçesindeki olay, dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki Falez Park'a beyaz otomobiliyle gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, aracından çıkardığı dürbünlü tüfeğe susturucu taktı. Tüfeği aracın üzerine bırakıp bir süre etrafı kontrol eden kişi daha sonra aracın kaputuna uzanıp destek alarak parktaki kuşlara ateş etmeye başladı.

BAŞINI KESİP ARACINA KOYDU

Parkta yürüyüş yapan ve spor yapanların hayatını hiçe sayarak defalarca silahını ateşleyen erkek şüpheli vurduğu kuşları alarak aracına getirdi. Tek tek başını kestiği kuşları aracına koyan şüpheli daha sonra tüfeğini de aracına koyarak parktan uzaklaştı.

"TAM BİR DEHŞET YAŞADIK"

Şüphelinin parktaki tüfekli kuş avı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüleri çeken görgü tanığı, "Hastaneye gidiyordum. Tüfek ateşli mi yoksa havalı mı bilmiyorum. Aracın plakasını polise bildirdim. Ancak şehir merkezinde insanların spor yaptığı, çocuklarıyla oynadığı bir parkta tam bir dehşet yaşadık. İnsanların canını hiçe sayarak, sanki av safariye çıkmış gibi ateş etti" dedi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Görüntüleri çekenlerin şikayeti üzerine inceleme başlatan polis, araç plakasında şehir magandasının kimliğini tespit edip yakalamak için harekete geçti.

(DHA)

PARTNERTürkiye güzeli Çin'e uçtu!Türkiye güzeli Çin'e uçtu!
Parayı alırken yakalanan dolandırıcılar tutuklandıParayı alırken yakalanan dolandırıcılar tutuklandı
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştüKahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya çocuk parkı kuş avı tüfek

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatandaşların suçüstü yakaladığı hırsızdan ilginç savunma

Vatandaşların suçüstü yakaladığı hırsızdan ilginç savunma

Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı

Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.