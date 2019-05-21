Çocuk parkında eski eşe bıçaklı saldırı kamerada

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çocuklarını görmek için gittiği parkta tartıştığı boşandığı eşi Yasemin Gencer'i (31) bıçakla yaralayan Özgür Dağlı (40) sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anının bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Pamukale'nin Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Özgür Dağlı, iki çocuğunun annesi Yasemin Gencer'den 2 yıl önce boşandı. Mahkeme, çocukların velayetini annelerine verdi. Özgür Dağlı, dün saat 18.00 sıralarında, anneleri tarafından mahalledeki Denizli Büyükşehidr Belediyesi Nikah Sarayı arkasındaki parka götürülen çocuklarını görmek istedi. Ancak boşandığı eşi buna izin vermedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Özgür Dağlı yanında taşıdığı bıçakla Gencer'i kalçasının 3 yerinden yaraladı. JANDARMA YAKALADI Bu sırada olay yerinde devriye gezen Pamukkale Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli 2 astsubay ile 1 uzman çavuş, olaya müdahale etti. Etkisiz hale getirilen Özgür Dağlı'ya kelepçe takıldı. Dağlı, daha sonra polise teslim edildi. Olay yerine çağrılan 11 Acil Servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasemin Gencer, tedaviye alındı. Gencer'in sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. OLAY ANI KAMERADA Olay anının bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Özgür Dağlı'nın tartışma sırasında yaşanan itiş kakışta yere düşen boşandığı eşini bıçaklaması ve bu sırada olay yerinden geçen devriye aracındaki jandarmaların inip, müdahale etmesi yer aldı. Görüntülerde, çevredeki çocukları uzaklaştıran jandarmaların Özgür Dağlı'yı üzerine atlayıp, etkisiz hale getirdiği görüldü. Öte yandan götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Dağlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

