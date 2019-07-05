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Çocuk parkında feci olay

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 19:33 | Son Güncelleme

Bodrum’da güvenlik görevlisi olarak çalışan 20 yaşındaki genç çocuk parkında yaşamına son verdi.Edinilen bilgiye göre, ilçede güvenlik görevlisi olarak çalışan 20 yaşındaki Batuhan Müezzinoğlu, saat 15.00 sularında motosikleti ile Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi üzerindeki Piri Reis Çocuk Parkı’na geldi.

Çocuk parkında feci olay

Bodrum’da güvenlik görevlisi olarak çalışan 20 yaşındaki genç çocuk parkında yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede güvenlik görevlisi olarak çalışan 20 yaşındaki Batuhan Müezzinoğlu, saat 15.00 sularında motosikleti ile Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi üzerindeki Piri Reis Çocuk Parkı’na geldi. Burada bir süre alkol alan genç, yanında getirdiği tabanca ile kalbine ateş etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, yaşanan olayı görüp durumu ihbar etti. Olay mahalline 112 Acil Sağlık ile çok sayıda polis ekibi geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Müezzinoğlu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayı duyup parka gelen gencin arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Müezzinoğlu’nun cenazesinin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan Batuhan Müezzinoğlu’nun kız arkadaşı ile yaşadığı sorunların ardından bunalıma girdiği iddia edildi.

Çocuk parkında feci olay

Çocuk parkında feci olay

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