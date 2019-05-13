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Çocuk parkında kick-boks şampiyonası antrenmanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

GEÇEN yıl Mersin’de düzenlenen turnuvada şampiyon olan lise öğrencisi Sultan Pehlivan (18), kendisine antreman yeri olarak Avcılar sahilindeki çocuk parkını seçti.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- GEÇEN yıl Mersin’de düzenlenen turnuvada şampiyon olan lise öğrencisi Sultan Pehlivan (18), kendisine antreman yeri olarak Avcılar sahilindeki çocuk parkını seçti. Haftada 5-6 gün sabah erken saatte antremana gelen Pehlivan, dolaylı olarak miniklere sporu sevdirdiğini anlatırken, Türkiye’de şiddete maruz kalan kadınlara spora yönelmelerini önerdi. Esenyurt'ta oturan ancak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kontrolündeki Avcılar sahiline hafta içi günün ilk ışıklarında, hafta içerisinde ise saat 09.00 sıralarında gelen Sultan Pehlivan, sahilde koşuyor, çocuk parkında İranlı erkek arkadaşı ile birlikte antremana başlıyor. Pehlivan, Esenyurt’taki TOKİ Ali Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi grafik tasarım bölümü 11’inci sınıf öğrencisi olduğunu ve Zalimer Spor Kulübü'ne kayıt yaptırdığını söyledi. Kick Boks, Wushu-Kung-fu,Boks ve Muay Thai branşlarında musabık sporcu olduğunu anlatan Pehlivan, DHA muhabirine şöyle dedi: “ÖZENEN ÇOCUKLARI YÖNLENDİRİYORUM” “Geçen yıl Mersin’de Türkiye Şampiyonası’na katıldım ve şampiyonluğu elde ettim. Erzurum’da 1-7 Temmuz tarihlerinde yapılacak Türkiye Kick Boks Şampiyonası’na katılacağım. Orada da şampiyonluk bekliyorum. Şampiyonaya haftada 5-6 gün antreman yaparak hazırlanıyorum. Hafta içi 05.00-06.00 saatlerinde Esenyurt’tan Avcılar’a geliyoruz, açık hava nefes, kondüsyon açısından oldukça avantajlı. Koşu, antreman yapıyoruz. Dışarıdan insanlar çocuk parkına geliyor, izliyor, gurur duyduklarını söylüyorlar. Çok hoşlarına gidiyor. Özellikle küçük çocuklar bize özeniyorlar. Yanıma gelip, ‘Abla ben de bu sporu yapmak istiyorum, nasıl yapabilirim?’ diye soruyorlar. Anlatıyorum, yardımcı olmak istiyorum, yönlendiriyorum. Güzel oluyor yani. Ortam güzel, sahil, temiz hava, güneş burada. Benim evimin olduğu yerde böyle imkanlar olmadığı için buraya geliyorum. Açık havada, parkta güzel oluyor. Hedefim milli sporcu olmak. Meslek sahibi olarak hedeflerim var ama ayrıca bu branşta ilerlemeyi, milli sporcu olmayı istiyorum.” “KADINA ŞİDDET VE SPOR” Sultan Pehlivan, kendisini görenlerin bazen “Bu spor bayanlara göre değil’ gibi yaklaşımla ön yargılı davrandığını, bunun yanlış bir düşünce olduğunu söyledi. Pehlivan, Türkiye’de kadına yönelik şiddet olaylarının sık görüldüğü hatırlatılınca, şöyle devam etti: “Bayanların kendilerini savunabilmeleri ve bayrağımızı dalgalandırmaları için yapmaları gereken bir spor. Bir bayanın sporda kariyer yapması, adını duyurması çok güzel ve önemli şeyler. Ben kavgadan yana değilim. Ama karşı taraftan bana bir hareket gelirse, ben kendimi savunmak zorundayım. Kadınlar fizik yönünden erkeklere göre güçlü olmadığı, kendilerini savunamadığı için kadına şiddet olayları görülüyor. Bir yumrukla, bir hareketle bize şiddet uygulayanı indirebiliriz, kendimizi koruyabiliriz. Bu şekilde kadınlarımıza, bize zarar gelmez. Ailem destekliyor, karşı değil. Onlar bana, ben de kendime güveniyorum. Ailemde uğraşan olmadı. 4 yıldır bu sporu yapıyorum.”

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