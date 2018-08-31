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Çocuk parkında pompalıyla 3 kişiyi yaralayan saldırgan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 13:53 | Son Güncelleme

KARAMAN'da dün gece, çocuk parkında oturan 2'si çocuk 3 kişiyi pompalı tüfek ateş ederek yaraladığı iddia edilen Cengiz Ali Y.

Çocuk parkında pompalıyla 3 kişiyi yaralayan saldırgan yakalandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da dün gece, çocuk parkında oturan 2'si çocuk 3 kişiyi pompalı tüfek ateş ederek yaraladığı iddia edilen Cengiz Ali Y. (19), polis tarafından yakalandı.
Dün gece Mümine Hatun Mahallesi 1475 Sokak üzerinde bulunan Avarlar Parkı'ndaki banklarda oturan Mustafa Y. (16), Ali K. (15) ve Faruk Örs'e (20) otomobil içinden pompalı tüfekle ateş edildi. Saldırıda yaralanan 2'si çocuk, 3 kişi, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, takip sonucu, kaçan şüpheli Cengiz Ali Y.'yi yakalayıp, gözaltına alındı. Cengiz Ali Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Mustafa Y., Ali K. ve Faruk Örs'ün de tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

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Çocuk parkında pompalıyla 3 kişiyi yaralayan saldırgan yakalandı

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