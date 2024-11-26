HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çocuk parkında silahlı saldırı dehşeti! 2 çocuk saçma ile yaralandı

Çocuk parkında silahlı saldırı dehşeti! 2 çocuk saçma ile yaralandı

26.11.2024 20:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir kişiye, husumetli olduğu kişiler tarafından çocuk parkında silahlı saldırı düzenlendi. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar oyun oynayan 6 ve 12 yaşındaki çocuklara isabet etti. Yaralanan çocuklar hastanede tedavi altına alındı.

Çocuk parkında silahlı saldırı dehşeti! 2 çocuk saçma ile yaralandı

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün mahallesi 1070 sokak üzerinde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeğenlerini oyun oynamaları için sokak üzerinde bulunan parka getiren Yiğit A.'ya (18) bankta otururken, bir süredir ailevi nedenlerden dolayı husumetli olduğu eşinin ailesi tarafından pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açıldı. İsimleri öğrenilemeyen şahıslar geldikleri araç ile olay yerinden hızla uzaklaşırken, park içerisinde oyun oynayan Ecrin A. (6) ve Berat A. (12) saçmaların hedefi oldu.

AW337889_02

OYUN OYNAYAN 2 KARDEŞ YARALANDI

Pompalı tüfekten çıkan saçlar ile hafif yaralanan iki kardeş çevredeki vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

AW337889_03

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çocuk parkında inceleme yaparken çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polis ekiplerinin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

AW337889_04

"ANNESİ FERYAT FİGAN AĞLIYORDU"

Olayın yaşandığı parkın karşısında ikamet eden ve evde otururken silah seslerini duyduğunu belirten Mustafa Şengül isimli vatandaş, "İlk başka 2-3 el pompalı tüfekle silah sesi geldi. Ardından parkta oturan karşı taraf 3-4 el silahla ateş etti. Olayda bir tane kız çocuğu vurulmuş, çocuğu direk hastaneye götürdüler. Annesi feryat figan ağlıyordu. Diğer taraf bir araç ile kaçmışlar" dedi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
En Çok Okunan Haberler
'Gramda sene sonunu o seviyede kapatmamız işten bile değil'

'Gramda sene sonunu o seviyede kapatmamız işten bile değil'

Yasa tasarısı geri çekilmişti! Canlı yayında duyurdu! "DEM hariç tüm partiler 'hayır' demedi"

Yasa tasarısı geri çekilmişti! Canlı yayında duyurdu! "DEM hariç tüm partiler 'hayır' demedi"

Asgari ücret için 'Bilgi edindim' deyip net rakam verdi!

Asgari ücret için 'Bilgi edindim' deyip net rakam verdi!

5 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde sır perdesi aralanıyor

5 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde sır perdesi aralanıyor

CHP'ye yakın isimden Baykal ve Kılıçdaroğlu itirafı! "3 defa telefonla arayıp..."

CHP'ye yakın isimden Baykal ve Kılıçdaroğlu itirafı! "3 defa telefonla arayıp..."

Ateşkes açıklamaları peş peşe geldi! ABD 'yakınız' dedi, gözler bu akşama çevrildi

Ateşkes açıklamaları peş peşe geldi! ABD 'yakınız' dedi, gözler bu akşama çevrildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.