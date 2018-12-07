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Çocuk parkında trafo patladı, facianın eşiğinden dönüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 17:41 | Son Güncelleme

BURSA'da Ortanca Çocuk Parkı'nın yanındaki elektrik trafosunda meydana gelen patlamada can ve mal kaybı olmazken, üst üste gelen patlama sesleri ve trafodan yükselen duman, çevre sakinlerini tedirgin etti.

Çocuk parkında trafo patladı, facianın eşiğinden dönüldü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da Ortanca Çocuk Parkı'nın yanındaki elektrik trafosunda meydana gelen patlamada can ve mal kaybı olmazken, üst üste gelen patlama sesleri ve trafodan yükselen duman, çevre sakinlerini tedirgin etti.
Olay, öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi İnce Sokak'ta meydana geldi. Mahallede bulunan Ortanca Çocuk Parkı'nın yanındaki trafodan bir anda patlama sesleri geldi. Art arda gelen patlamalarla birlikte trafo kısa sürede alev aldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Patlamanın olduğu sıralarda park civarında çocukların olmaması olası bir facianın önüne geçti. Güvenlik güçleri patlama bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Çocuk parkında trafo patladı, facianın eşiğinden dönüldü

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