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Çocuk parkındaki dehşette ölen enişte ve baldızın yakınları şaşkın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 20:02 | Son Güncelleme

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE VURMUŞ İzmir'in Bornova ilçesindeki çocuk parkında, iki çocuk babası Mehmet Güneş'in (40), 4 çocuk annesi baldızı Fatma Yıldız'ı (37) tabancayla 5 yerinden vurarak öldürdüğü, ardından aynı silahla kendi yaşamına son verdiği olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE VURMUŞ İzmir'in Bornova ilçesindeki çocuk parkında, iki çocuk babası Mehmet Güneş'in (40), 4 çocuk annesi baldızı Fatma Yıldız'ı (37) tabancayla 5 yerinden vurarak öldürdüğü, ardından aynı silahla kendi yaşamına son verdiği olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Yıldız'ın çocuklarını evinin önündeki parka götürdüğü, olayın da onların gözleri önünde yaşandığı öğrenildi. Ayrıca, polisin yaptığı çalışmada, Güneş'in otomobilinin bagajında, cinayette kullandığı tabancanın yanı sıra 3 tabancanın bulunduğu öğrenildi. KADINLARDAN OLAYIN YAŞANDIĞI PARKTA EYLEM Bornova Kadın Dayanışma Derneği (BORKAD) üyesi yaklaşık 30 kadın, olayın meydana geldiği çocuk parkında bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan Dernek Başkanı Zeynep Reyşen, kadın cinayetlerinin son 7 yılda yüzde 1400 arttığını belirterek, "Bizler çok üzgünüz ve kızgınız. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için başta siyasal iktidar olmak üzere ilgili tüm kurumların sorumluluk alması gerekiyor. Cezaların artırılması, iyi hal indirimlerinin uygulanmaması, kadına yönelik ayrımcı ve ötekileştirici politikalara son verilmesi gerekiyor" dedi. Fatma Yıldız'ın evine giderek, ailesine taziyede bulunan kadınlar, olay yerine karanfil bırakarak ayrıldı.

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