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Çocuk parkındaki oyun grupları yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 16:08 | Son Güncelleme

BODRUM'daki çocuk parkında çıkan yangında, oyun grupları yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çocuk parkındaki oyun grupları yandı

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'daki çocuk parkında çıkan yangında, oyun grupları yanarak kullanılamaz hale geldi.
Cevat Şakir Mahallesi Ceyhan Sokak üzerinde bulunan çocuk parkında, bugün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Parktaki oyun grupları, alev alev yandı. Mahalle sakinleri bahçe hortumlarıyla yangına müdahale etse de alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm parkı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Parktaki oyun grupları tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre genç bir kişinin parktan koşarak uzaklaşmasıyla birlikte, yangının başladığı belirtildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kundaklama şüphesi üzerinde durulduğu kaydedildi. Polis, yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

FOTOĞRAFLI

Çocuk parkındaki oyun grupları yandıÇocuk parkındaki oyun grupları yandıÇocuk parkındaki oyun grupları yandıÇocuk parkındaki oyun grupları yandı

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