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Çocuk parkındaki oyun gruplarını yaktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 15:54 | Son Güncelleme

ISPARTA’da çocuk parkındaki oyun grupları, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yakıldı.

Çocuk parkındaki oyun gruplarını yaktılar

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’da çocuk parkındaki oyun grupları, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yakıldı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Muzaffer Türkeş Mahallesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. Oyun parkındaki kaydırak tünelinin yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaydırak tünel ve diğer oyun gruplarının kim ya da kimlerce yakıldığını belirlemeye çalışıyor.

FOTOĞRAFLI

Çocuk parkındaki oyun gruplarını yaktılar

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