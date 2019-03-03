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Çocuk parkındaki plastik oyun grubunu yaktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 13:49 | Son Güncelleme

AVCILAR’daki Şehit Asteğmen Mustafa Burcu Parkı’nda çocuk oyun gruplarından biri, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından gece geç saatte yakıldı.

Çocuk parkındaki plastik oyun grubunu yaktılar

İhsan DÖRTKARDEŞ-Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’daki Şehit Asteğmen Mustafa Burcu Parkı’nda çocuk oyun gruplarından biri, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından gece geç saatte yakıldı. Bazı ağaçlar kısmen yandı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre, saat 02.30 sıralarında, parkın caddeye yakın bölümünde bulunan Avcılar Belediyesi tarafından yaptırılan içerisinde kaydırakların yer aldığı oyun gruplarından biri ateşe verildi. Kim veya kimler tarafından ateşe verildiği tespit edilemeyen plastik oyun grubu kısa sürede alev topuna dönerek yandı. Bölgede bulunanların haber vermesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Oyun grubu tamamen yanarken sadece direkleri kaldı. Alevlerin elektrik lambalarını da ulaşması üzerine, parkta elektrikler kesildi. Bazı ağaçların kısmen zarar gördüğü yangından sonra Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlatarak kaçan kişi veya kişileri tespit ederek yakalamak için harekete geçti.

(FOTOĞRAFLI)

Çocuk parkındaki plastik oyun grubunu yaktılarÇocuk parkındaki plastik oyun grubunu yaktılarÇocuk parkındaki plastik oyun grubunu yaktılarÇocuk parkındaki plastik oyun grubunu yaktılar

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