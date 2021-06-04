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Çocuk parkının yanında silahlı çatışma: 2 yaralı

04.06.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de husumetli 2 grup, çocuk parkının yanında kavgaya tutuştu, kavganın silahlı çatışmaya dönmesi üzerine kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralandı. Çatışma esnasında çocuk parkında kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Çocuk parkının yanında silahlı çatışma: 2 yaralı

Olay dün akşam 20.30'da Arnavutköy Mavigöl Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuk parkının yanında karşı karşıya gelen husumetli 2 grup arasında kavga çıktı. Kavga silahlı çatışmaya dönerken taraflar arasından 1 kişi ve o sırada sokaktan geçen 1 kişi yaralandı. Yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişinin hastanedeki tedavileri devam ederken, polis kavgaya karışan ve olay sonrası kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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PARKTA ÇOCUKLAR OLSAYDI

Yaşanan silahlı çatışmanın ardından mahallede korku dolu anlar yaşandığını söyleyen Mavigöl Mahalle Muhtarı Seyfi Saraç; "Şu anda Bolluca'da anlamış değilim ama iyi bir rant dönüyor. Bu rant bir türlü önlenemedi geçtiğimiz hafta yine çatışmalar yaşandı mahallemizde. Çatışma sonrasında duyduğuma göre elini kolunu sallayarak geziyor bu taraflar. Neden önlenemediğini bir türlü anlamış değilim. Burası bir çocuk parkı ve parkta oynayan bir sürü çocuk var bunlardan bir tanesi de yaralanabilirdi." dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy silahlı saldırı
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