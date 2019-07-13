HABER

Çocuk parkının yol yapımı için kaldırılmak istenmesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 13:00 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Terme ilçesinde yol yapımı için çocuk parkının kaldırılmak istenmesi tepkilere neden oldu. Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine ekipler, çalışmayı yarıda bıraktı.

Çocuk parkının yol yapımı için kaldırılmak istenmesine tepki

Tolga BİRGÜCÜ/TERME (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Terme ilçesinde yol yapımı için çocuk parkının kaldırılmak istenmesi tepkilere neden oldu. Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine ekipler, çalışmayı yarıda bıraktı.
Terme ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki çocuk parkı, yol geçirileceği gerekçesiyle kaldırılmak istendi. Parka gelen belediye ekipleri, spor ve oyun aletlerini sökmeye başladı. Mahalle sakinleri, parkın kaldırılmasına tepki gösterdi, görevlilerle tartıştı. Tepkiler üzerine belediye görevlileri çalışmayı yarıda bırakarak, ayrıldı.
Mahalleli, parkın çocukların oyun alanı olduğunu belirterek kaldırılmasını istemediklerini belirtti.

FOTOĞRAFLI

Çocuk parkının yol yapımı için kaldırılmak istenmesine tepkiÇocuk parkının yol yapımı için kaldırılmak istenmesine tepkiÇocuk parkının yol yapımı için kaldırılmak istenmesine tepkiÇocuk parkının yol yapımı için kaldırılmak istenmesine tepki

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
Milli Mücadelenin 100. Yılı anısına atladılarMilli Mücadelenin 100. Yılı anısına atladılar
Geleceğin astronomları Eyüpsultan’da yetişiyorGeleceğin astronomları Eyüpsultan’da yetişiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs açıklaması!

Darbelerin acı tarihi bu müzede anlatılıyor

Darbelerin acı tarihi bu müzede anlatılıyor

Son dakika: Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Kapıkule'de gurbetçiler uzun araç kuyruğu oluşturdu

Sonu görünmüyor! Uzun araç kuyruğu oluştu

15 Temmuz'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Yeni görüntüler ortaya çıktı! 'Kolu koptu, araba getirin'

KKTC'deki facia sonrası flaş karar! Tamamı iptal edildi

KKTC'deki facia sonrası flaş karar! Tamamı iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.