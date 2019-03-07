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Çocuk pornosu platformu Elysium'a ceza

07.03.2019 15:54 | Son Güncelleme

Almanya'da çocuk istismarı görüntülerini yayınlayan Elysium adlı internet platformunun kurucularının yargılandığı davada karar açıklandı.

Sanıklar üç ila 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.Çocukların cinsel olarak istismar edildiği görüntülerin yer aldığı dev internet platformu Elysium'un kurucusu dört kişi hakkında görülen ceza davasında karar açıklandı.

Limburg'daki Hessen Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti sanıkları üç yıl 10 aydan, 9 yıl 9 aya kadar değişen farklı hapis cezalarına çarptırdı. En üst sınırdan ceza alan 63 yaşındaki sanık hakkında hapis cezasını tamamlamasının ardından şartlı salıverilmemesi için ihtiyati tevkif kararı verildi.

Sanıklar internet platformunu programlama, yönetme haricinde, çocuk pornosunu alma, bulundurma ve yayma suçlarından yargılanıyordu. Savcılık esasa ilişkin mütaalasında 4-9 yıl arasında hapis cezası talep etmişti.

Bavyera, Hessen ve Baden-Württemberg eyaletlerinden sanıkların yöneticiliğini yaptığı forum, "darknet" olarak adlandırılan kamuya kapalı ya da saklı ağlar üzerine inşa edilmiş internet bölümü üzerinde bulunuyordu. Dünya çapında onbinlerce üyesi olan platform 2017 yılında kapatılmış, sanıklara ilişkin yargılama ise Ağustos ayında başlamıştı.

AFP/MY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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