Çocuk profesörler yetişecek

Üniversite ile etkileşim içerisinde eğlenerek ve öğretme hedefiyle Haziran ayında eğitim faaliyetlerine başlayacak olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, bünyesinde eğitim alan çocuklara profesör, doktor, doçent doktor gibi unvanlar kazandıracak.

Çocukların ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş, girişimci, doğaya ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri için erken yaşta üniversite çatısı altında bire bir bilim insanları ve sanatçılarla buluşturacak olan üniversite, eğitim programlarına katılan öğrencilere öğrenci pasaportu ve akademik unvanlarla mezun edecek.

Altın sertifika ile profesör unvanı kazanılacak

Uygulanacak Öğrenci Pasaportu ile 2018/2019 yaz döneminde 100 kredi toplayan öğrencilere Bronz Sertifika verilecek. Eğitime devam ederek 200 kredi toplayan öğrenciler Gümüş Sertifika almaya hak kazanacak. Gümüş Sertifika sahibi öğrenciler 300 krediyi tamamlamaları halinde ise Altın Sertifika alacak. İlk altın sertifikasını alan öğrenci, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Doktor unvanı ile mezun olacak.

Çocuklar alacakları her yeni altın sertifika için sırasıyla Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yardımcı Doçenti, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Doçenti ve Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Profesörü olarak mezun olacaklar.

Yüz elli farklı programın uygulanacağı üniversiteye kayıtlar başladı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi giriş katında yer alan kayıtlar, ozaygunselcocukuniversitesi.org adresinde yer alan ön kayıt formu aracılığı ile de gerçekleştirilebiliyor. Kayıtlarla ilgili web adresinde bulunan iletişim formunun doldurulması ile detaylı bilgi elde edilebiliyor.

