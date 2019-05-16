HABER

Çocuk profesörler yetişecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:56 | Son Güncelleme

Üniversite ile etkileşim içerisinde eğlenerek ve öğretme hedefiyle Haziran ayında eğitim faaliyetlerine başlayacak olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, bünyesinde eğitim alan çocuklara profesör, doktor, doçent doktor gibi unvanlar kazandıracak.Çocukların ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş, girişimci, doğaya ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri için erken yaşta üniversite çatısı altında bire bir bilim insanları ve sanatçılarla buluşturacak olan üniversite, eğitim programlarına katılan öğrencilere öğrenci pasaportu ve akademik unvanlarla mezun edecek.Altın sertifika ile profesör unvanı kazanılacakUygulanacak Öğrenci Pasaportu ile 2018/2019 yaz döneminde 100 kredi toplayan öğrencilere Bronz Sertifika verilecek.

Çocuk profesörler yetişecek

Üniversite ile etkileşim içerisinde eğlenerek ve öğretme hedefiyle Haziran ayında eğitim faaliyetlerine başlayacak olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, bünyesinde eğitim alan çocuklara profesör, doktor, doçent doktor gibi unvanlar kazandıracak.
Çocukların ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş, girişimci, doğaya ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri için erken yaşta üniversite çatısı altında bire bir bilim insanları ve sanatçılarla buluşturacak olan üniversite, eğitim programlarına katılan öğrencilere öğrenci pasaportu ve akademik unvanlarla mezun edecek.
Altın sertifika ile profesör unvanı kazanılacak
Uygulanacak Öğrenci Pasaportu ile 2018/2019 yaz döneminde 100 kredi toplayan öğrencilere Bronz Sertifika verilecek. Eğitime devam ederek 200 kredi toplayan öğrenciler Gümüş Sertifika almaya hak kazanacak. Gümüş Sertifika sahibi öğrenciler 300 krediyi tamamlamaları halinde ise Altın Sertifika alacak. İlk altın sertifikasını alan öğrenci, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Doktor unvanı ile mezun olacak.
Çocuklar alacakları her yeni altın sertifika için sırasıyla Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yardımcı Doçenti, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Doçenti ve Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Profesörü olarak mezun olacaklar.
Yüz elli farklı programın uygulanacağı üniversiteye kayıtlar başladı
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi giriş katında yer alan kayıtlar, ozaygunselcocukuniversitesi.org adresinde yer alan ön kayıt formu aracılığı ile de gerçekleştirilebiliyor. Kayıtlarla ilgili web adresinde bulunan iletişim formunun doldurulması ile detaylı bilgi elde edilebiliyor.

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Mardinli şef Ebru Baybara Demir, projelerini İspanya’da anlattıMardinli şef Ebru Baybara Demir, projelerini İspanya’da anlattı
2019 yaş çay alım fiyatı açıklandı: Destekleme dahil 3,03 TL (2)2019 yaş çay alım fiyatı açıklandı: Destekleme dahil 3,03 TL (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Vatan Partisi'nin İstanbul adayından CHP için sert sözler

Vatan Partisi'nin İstanbul adayından CHP için sert sözler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Örümcek Adam İstiklal Caddesi'nden çıktı!

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan anlar!

Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

Reina saldırısıyla ilgili flaş tahliye kararı!

Son dakika İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okmeydanı'nda terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Şule Çet olayında bilirkişi raporu ortaya çıktı

Şule Çet olayında bilirkişi raporu ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.