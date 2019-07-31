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Çocuk Romatoloji Merkezi bölgedeki hasta çocuklara umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.07.2019 09:29 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Çocuk Romatoloji Merkezi, bölgede romatizma hastalığı olan çocuklara umut oldu.SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji Merkezi, yaklaşık bir yılından bu yana romatizma hastalığı olan çocuklara şifa dağıtmaya devam ediyor.

Çocuk Romatoloji Merkezi bölgedeki hasta çocuklara umut oldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Çocuk Romatoloji Merkezi, bölgede romatizma hastalığı olan çocuklara umut oldu.
SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji Merkezi, yaklaşık bir yılından bu yana romatizma hastalığı olan çocuklara şifa dağıtmaya devam ediyor. Van ve çevre illerden gelen hasta çocuklar, doğru tanı ve tedaviyle düzenli takibe alınıyor. Takip sonucu çocuklar sakat kalma riskinden kurtulmuş oluyor. Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji Uzmanı Dr. Sezgin Şahin, Van’da daha önce Çocuk Romatoloji Merkezi olmadığını ve bu yüzden hastaların Ankara ve İstanbul gibi şehirlere gitmek zorunda olduğunu belirtti. Kurulan merkezde çocuklarda nadir görülen romatizma hastalıklarının takip edildiğini belirten Dr. Şahin, “Çocuk romatoloji daha önce Van’da yoktu. Bu merkez olmadığı için hastalarımız daha önce Ankara ve İstanbul gibi illere gitmekteydi. Ancak son bir yıldır hastalarımız buraya gelemeye başladılar. Çocuklarda romatizma hastalıklarını takip ediyorum. Bu hastalıklar da oldukça nadir hastalıklardır. Genel olarak en sık görüleni bin çocukta bir gözüküyor. Bu yüzden ne yazık ki doktor sayısı da ülkemizde çok azdır. Ben burada yaklaşık 8 ile hizmet vermekteyim. Şu an mevcut Bitlis ve Ağrı illerinden gelen hasta çocuklarımız var” dedi.
Hastanenin fiziki şartlar açısından birçok hastaneden iyi olduğuna dikkat çeken Şahin, “Gayet güzel bir hastanemiz var. Fiziksel olarak daha önce görev yaptığım Cerrahpaşa’dan fiziksel olarak şartları daha iyidir. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Servisimiz de odalar da gayet iyi, bir ve iki kişilik odalar var. Bu konuda hastalarımızda gayet memnun diye düşünüyorum” diye konuştu.
Bin çocukta bir görülen nadir hastalıklar arasında yer alan ailesel Akdeniz ateşi tanılı hastalarının olduğunu dile getiren Şahin, “Günde 30 ile 50 arası çocuk hastaya bakıyorum. Tabi bunlardan bir kısmı romatizma hastalığı çıkıyor. Çünkü eklem ağrısı olan her çocukla ilgileniyoruz. Aynı zamanda bölgemizde oldukça sık görülen ailesel Akdeniz ateşi tanılı hastalarımız var. Tekrarlayan ateş, karın ağrısı durumunda çocuğunuzu mutlaka bir çocuk romatoloji uzmanı görsün diyorum. Çünkü bu bölgede çok sık görülüyor” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımız eskiye göre çok daha iyi”
Yapılan tedaviler sonucu çocukların eskiye göre daha iyi olduğunu ifade eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bağışıklık sisteminin çok çalışmasına bağlı vücudun kendi eklemelerine saldırması ve iltihap oluşturması olarak biliyoruz. Ne yazık ki daha tam nedeni bilinmiyor. Ancak tedavileri var ve çocuklarımız eskiye göre çok daha iyi oluyorlar. Hastalarımız artık sakat kalmıyor. Eklem iğneleri var. Onları yapıyoruz. Onlar sayesinde de hastalarımız artık daha iyi oluyor.”
16 yaşındaki kız çocuğunun tedavisi için Bitlis’in Tatvan ilçesinden Van’a gelen Nahit Akçan isimli vatandaş ise kızının tedavisi için 5 yıl boyunca sürekli İstanbul’a gidip geldiklerini belirtti. Bu nedenle İstanbul’da çok zorluk yaşadıklarını anımsatan Akçan, “Burada bize daha iyi bakıyorlar. Çocuğu aynı durumda olanlar buraya gelsin. İstanbul’da evi olmayan kişiler daha büyük sıkıntılar yaşayabiliyor. Kızım 16 gündür burada ve durumu daha iyiye doğru gidiyor” dedi.

Çocuk Romatoloji Merkezi bölgedeki hasta çocuklara umut oldu

Çocuk Romatoloji Merkezi bölgedeki hasta çocuklara umut oldu

Çocuk Romatoloji Merkezi bölgedeki hasta çocuklara umut oldu

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