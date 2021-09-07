Çocuk saatlerine inanılmaz bir talep oluştu

Teknolojiyi az çok takip edenlerin de bildiği üzere, sim kart özellikli çocuk saatleri, barındırdığı özellikler ile ebeveynler tarafından sıkça tercih ediliyor. Bu saatlerde yer alan GPS modülü, uygulama üzerinden saatin yerini gösterirken, sim kart özelliği de aramalara ve mesajlaşmalara izin veriyor.

Hatta bazı saat modelleri ile görüntülü konuşmalar gerçekleştirmek bile mümkün. İşte bu tarz saatler şu sıralar çok popüler olmuş durumda.

Bu popülerliğin temel nedeni ise sizlerin de tahmin edebileceği üzere okulların açılması. Malum okullar yaklaşık olarak 1.5 yıldır kapalıydı. Şimdi ise yüzyüze dersler başlıyor. Yüzyüze dersler başladığında muhtemelen devam zorunluluğu da mevcut olacak. Bu sebepten ötürü pek çok kademede öğrenciler derslerini yüzyüze olarak yürütecekler.

Pek çok öğrenci 2. sınıf kademesinde de olsalar okulla ilk defa tanışacak. Bu yüzden de veliler çocuklarına akıllı saatlerden alarak onlara diledikleri an ulaşabilmek istiyorlar.

Bu talep sim kartlı akıllı saat arzını da arttırdı. Şu sıralar pek çok veli çocuğuna sim kart destekli akıllı saat almak için sıraya girmiş durumda.

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