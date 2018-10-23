Çocuk sağlığında Omega-3'ün rolü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayper Somer, "Omega 3 beyinde sinir iletilerinde çok önemli olan bir yağ asidi. Dolayısıyla eksikliğinde zeka gelişiminde ya da kavrama yeteneğinde gerilik ortaya çıkıyor." dedi.

Çocuk sağlığı ve başarısında Omega 3'ün rolünü vurgulamak amacıyla EasyVit® tarafından Koruncuk Vakfı'nın desteğiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Somer, balık yağının sinir ve bağışıklık sisteminin gelişiminde çok önemli olduğunu söyledi.

Beyinde bulunan yağların yüzde 20'sinin DHA denilen Omega-3'lerden oluştuğunu dile getiren Somer, şunları kaydetti:

"Omega-3 beyinde sinir iletilerinde çok önemli olan bir yağ asidi. Dolayısıyla eksikliğinde, zeka gelişiminde ya da kavrama yeteneğinde gerilik ortaya çıkıyor. Bizim çocukluğumuzda hem zeka gelişimi açısından hem de hastalıklardan korunmak için hep balık yağı içerirlerdi. Şimdi bunun jel şeklinde tabletleri çıktı. Bunun özelliği, şuruplardan farklı olarak emilimi çok daha iyi. Özellikle zeka gelişimi hızlı olduğu yaş gruplarında kullanılması hem bağışıklık sistemi hem de zeka gelişimi için çok yararlı. Bazı hastalıklarda balık yağı alınmasını özellikle öneriyoruz. Kış aylarında sık hastalanan çocuklar için kullanılabilir. Omega-3'ün yeterince alınması gerekiyor ve öğrenme geriliği olan çocuklarda yüzde 30 öğrenmeyi artırdığı araştırmalarda gösteriliyor."