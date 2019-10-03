HABER

Çocuk sahibi olamadı, 50 yıl boyunca ördüğü bebek kıyafetlerini hediye ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 13:50 | Son Güncelleme

Aksaray’da 3 kez evlilik yapan ve 3 kocasını da çocuk sahibi olamadan kaybeden 86 yaşındaki Lütfiye Özkişi, çocuğa hasret kaldığı için 50 yıl boyunca ördüğü bebek kıyafetlerini çocuk sahibi kadınlara hediye ediyor.

Çocuk sahibi olamadı, 50 yıl boyunca ördüğü bebek kıyafetlerini hediye ediyor

Aksaray’da 3 kez evlilik yapan ve 3 kocasını da çocuk sahibi olamadan kaybeden 86 yaşındaki Lütfiye Özkişi, çocuğa hasret kaldığı için 50 yıl boyunca ördüğü bebek kıyafetlerini çocuk sahibi kadınlara hediye ediyor. Örgüyü çok seven yaşlı kadın, ölünce mezarına kapı ve pencere yapılmasını isteyerek oradan mil ve ip getirilmesini istedi.
Aksaray Belediyesi tarafından Büyük Bölcek Mahallesi Cumartesi Semt Pazarında oluşturulan Hanımeli Pazarında kendine bir tezgah açan 86 yaşındaki Lütfiye Özkişi, burada ördüğü bebek kıyafetlerini çocuk sahibi kadınlara hediye ediyor. Geçmişte 3 evlilik yapan ve 3 kocasını da geçirdiği çeşitli hastalıklar sonucu kaybeden Lütfiye Özkişi, çocuk sahibi olamadığı için çocuklara duyduğu hasret ve özlem ile 50 yıl önce kendi çocuğuna diye ördüğü patikleri çocuk sahibi bir kadına hediye etti. Bundan büyük bir mutluluk ve huzur bulan Lütfiye Özkişi, daha sonra da bebek kıyafetleri örmeyi bırakmadı. 50 yıldır binlerce bebek kıyafeti ören Lütfiye Özkişi, ördüğü tüm bebek kıyafetlerini çocuk sahibi kadınlara hediye ederek mutluluk ve huzur buluyor. Ölen bir kocasından kalan maaşıyla ip ve örgü malzemeleri alan Lütfiye Özkişi, maaşının yüksek bir bölümünü ip ile örgü malzemelerine kullanıyor.

“Mezarıma mil ve ip verin, mezarda da iş işleyeyim”
Örgüyü çok sevdiğini anlatan Lütfiye Özkişi’nin tek isteği ölünce de mezarının başına kapı pencere yapılmasını ve ip ile mil getirilmesini istedi. Özkişi, “86 yaşındayım. 50 senedir dantel işlerim. Şimdi modası geçti. Örgü yapıyorum hayra veriyorum, satıyorum, yoldaşlık yapıyorum. Örüyorum, satıyorum, o parayla öp alıyorum, yine hayra hediye ediyorum. Yardım yerlerine gönderiyorum. Buraya da onun için geldim. Burayı belediye başkanı yaptırmış. Ellerine sağlık çok iyi olmuş. Allah ömür versin. Burayı yaptırdığı için belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Ben ölürsem bana mil verin ip verin. Mezarda iş işleyim. Mezarıma kapı pencere koyun. Oradan ben iş işleyim. İpte biterse o zaman ne yapacağım. Vakit geçmez o zaman” dedi.

“Hediye vermek Lütfiye teyzeyi çok mutlu ediyor”
Hanımeli Pazarında Lütfiye Nine ile tanışan Nihal Tosun, “Ben bir kaç haftadır buraya geliyorum. Arkadaşlar geliyormuş onlar söyledi. Ortam çok hoşuma gitti. Ben de katılmak istedim. Arkadaşlar teşvik etti. Sadece ortamdan mutlu olduğum için geldim. Gerçekten burayı yapanlara çok teşekkür ediyorum. Herkes o kadar güzel bir diyalog kurmuş ki, herkes birbirine yardımcı oluyor. Lütfiye nine ise hayır yapmayı çok seviyor. Evlenecek kızlara, çocuklara, çocuğu olmuşlara böyle yapıp örüyor, maaşına onlara ip alıyor, hayra dağıtıyor. Çocukluğundan beri yapıyormuş. Şimdi yaptıklarını yaparken o kadar mutlu oluyor ki, ‘Ben bunlarsız, bunları yapmadan yaşayamam’ diyor. Bu teyzemizi mutlu ediyor. Hediye vermekten çok mutlu oluyor” dişe konuştu.

Çocuk sahibi olamadı, 50 yıl boyunca ördüğü bebek kıyafetlerini hediye ediyor

Çocuk sahibi olamadı, 50 yıl boyunca ördüğü bebek kıyafetlerini hediye ediyor

Çocuk sahibi olamadı, 50 yıl boyunca ördüğü bebek kıyafetlerini hediye ediyor

Çocuk sahibi olamadı, 50 yıl boyunca ördüğü bebek kıyafetlerini hediye ediyor

PARTNER"Yine mutluluktan gözlerim doldu" "Yine mutluluktan gözlerim doldu"
Gökyüzünde pilav keyfiGökyüzünde pilav keyfi
Silivri'de itfaiye aracı devrildi: 3 yaralıSilivri'de itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ecem Balcı’nın cinayet zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi! Ağabeyi fenalık geçirdi

Tehdit edilen kadın kendini balkondan atarak intihar etti

Tehdit edilen kadın kendini balkondan atarak intihar etti

Hatay'da askeri araç kaza yaptı! Yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Yaralı askerler var

Avcılar'daki yurt binaları tahliye edilecek!

Depremin ardından flaş karar! O binalar tahliye edilecek

Son dakika Anayasa Mahkemesi'nden Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtıp gasp yapan iki şüpheli yakalandı

Kendilerini polis gibi tanıttılar! Turiste dehşeti yaşattılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.