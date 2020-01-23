Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere uyarı

Danimarka’da yapılan testler ve bilim dergisinde yayınlanan bir makalede günde 1 ila 3 fincan kahve içenlerin üreme sağlığının negatif etkilenmediği açıklandı.

Türkiye’de ve dünyada yaygın olarak tüketilen kahvenin üreme sağlığı konusundaki etkileri üzerine yeni çalışma yayınlandı. Danimarka’da yapılan testler ve bilim dergisinde yayınlanan bir makalede günde 1 ila 3 fincan kahve içenlerin üreme sağlığının negatif etkilenmediği açıklanırken, sigaranın tüp bebek tedavisinde başarı oranını ciddi anlamda düşürdüğü bildirildi.

"Beslenme şeklimiz, evlilik yaşının yükselmiş olması ve daha pek çok değişken etkiliyor"

Kahve tüketiminin üreme üzerine olan etkileri konusunda hem hekimlerin hem de çiftlerin kafasının oldukça karışık olduğunu belirten Bahçeci Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Op. Dr. Güvenç Karlıkaya, kahve tüketimi ile ilgili şunları aktardı: "Günümüzde birçok çift çocuk sahibi olabilmek için yardımcı üreme tedavilerine başvuruyor. Araştırmalara göre çiftlerin yüzde 15 ila yüzde 25’i çocuk sahibi olma konusunda zorluk yaşıyor. Bu oranın her geçen gün artmasını; beslenme şeklimiz, evlilik yaşının yükselmiş olması ve daha pek çok değişken etkiliyor. Çiftlerin yaşam tarzlarının, sahip oldukları probleme ve bu problemlerin çözümlerine ne kadar etki ettiğini bilmek, onlara yardım edebilmenin en önemli basamaklarından biri. Bu noktada kahve tüketiminin üremeye ve tüp bebek tedavilerine olan etkisine değinebiliriz. Kahve tüketiminin üreme üzerine olan etkileri konusunda hem hekimlerin hem de çiftlerin kafasının oldukça karışık. Bu konuda şimdiye kadar yapılmış çalışmalar veya kulaktan dolma bilgiler, bu karışıklığı gidermenin ötesinde daha fazla karışıklığa yol açıyor." dedi.