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Çocuk sanığın 'parada sahtecilik'ten 12 yıla kadar hapsi istendi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 09:20 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Pasinler ilçesinde yaşayan S.B.'nin (17), 'parada sahtecilik' suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 yıla kadar hapsi istendi.  Olay, 8 Ocak'ta, Pasinler ilçesinde meydana geldi.

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'un Pasinler ilçesinde yaşayan S.B.'nin (17), 'parada sahtecilik' suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 yıla kadar hapsi istendi.
Olay, 8 Ocak'ta, Pasinler ilçesinde meydana geldi. Markete giden S.B. ve arkadaşı, "200 lira bozabilir misiniz?" diye sorarak, kasadaki F.Ç.'ye sahte banknotu uzattı. F.Ç. de 200 liralık sahte banknotu alıp, çocuklara 100'er liralık iki banknot verdi. S.B. ve arkadaşı, F.Ç.'nin iş yerinden çıktıktan hemen sonra yandaki markete girdi. İş yeri sahibi F.E.'ye de aynı yöntemle 200 liralık sahte banknot veren S.B. ve arkadaşı, karşılığında aldığı parayla marketten ayrıldı. F.E., bir süre sonra yatırmak için gittiği bankada, elindeki banknotun sahte olduğunu öğrenince polise başvurdu. İş yeri sahipleri F.Ç. ve F.E.'nin şikayeti üzerine, S.B. ve M.B.Y. olduğu belirlenen yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan S.B., arkadaşı ile yolda yürürken zarf bulduklarını, açtıklarında ise 2 adet 200 liralık banktnot bulduklarını ileri sürdü. Paranın sahibini aradıklarını; ancak bulamadıklarını öne süren S.B., "Paraların sahte olduğunu bilmiyorduk. Şikayetçilerin zararlarını ödedik, pişmanım" dedi.
ŞİKAYETLERDEN VAZGEÇİLMESİNE RAĞMEN DAVA AÇILDI
Zararları giderilen iş yeri sahipleri şikayetlerinden vazgeçmesine rağmen S.B. hakkında, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'parada sahtecilik' suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Merkez Bankası Erzurum Şube Müdürlüğü'nden gönderilen rapora da yer verildi. 200 liralık sahte banknotların aldatma kabiliyetlerinin olduğu, yapılışlarındaki özen ve ustalık derecesi nedeniyle sahte olduklarının ilk bakışta herkes tarafından kolaylıkla anlaşılamayacağı, ancak uzmanlar veya veznedarlar gibi para işinin parçası olan kişilerce sahte olduğunun anlaşılacağı rapor edildi.
İddianamede, S.B.'nin, banknotların sahte olduğunu bilerek, tedavüle koyup, 'parada sahtecilik' suçunu işlediği konusunda yeterli şüphenin bulunduğu kaydedildi. S.B.'nin, 2 yıl 4 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi.

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