Çocuk şefler GastroAntep Festivali'nde

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin GAGEV ile düzenlediği Uluslararası Gastronomi Festivali'nde çocuklar da yer aldı.
20 Eylül'de başlayan festivalde ünlü şeflerin yanı sıra 24 çocuk da hünerlerini sergiledi.
Mutfakta anneleri ile büyük bir heyecan yaşayan küçük şefler, yörenin en meşhur lezzetlerinden mercimek köftesi, yağlı köfte, omaç ve simit aşı yaptı.
Küçük şeflere destek olmak için etkinliğe katılan şef Tahir Tekin Öztan, çocukların haftada bir gün mutlaka mutfağa girmeleri gerektiğini söyledi.
Çocukların annelerinden gördüklerini uygulayacağına dikkati çeken Öztan, şunları kaydetti:
"Onlar bizim değerlerimiz. Bu sektörün mirasçıları. Ne görmek isiyorsak çocuklar bize onu verir. Anne, babalara tavsiyem mutlaka bir günlerini çocuklarına ayırsın. Beraber yemek yapsınlar. İşte o zaman her şey kalıcı olur. Böylece kültürümüz geleceğe aktarılır."
Şef Cüneyt Asan da gastronomi sayesine dünyada köprüler oluştuğunu belirterek, "Bu konuda güçlü olacaksınız. İspanya, Fransa, İtalya bu sayede entegre olmuştur. Biz de ona göre çocuklarımızı yetiştirmeliyiz." dedi.
Jüri tarafından başarılı görülen çocuklar ödüllendirildi.
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin GAGEV ile düzenlediği Uluslararası Gastronomi Festivali'ne çocuk aşçılar da katıldı - Etkinliklere anneleriyle katılan 24 çocuk aşçı maharetlerini sergiledi
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