Çocuk sesine hasret bayramı bekliyorlar

MELİKE KINACI - Konya'nın Hadim ilçesine 15 kilometre uzaklıkta, yüksek yaş ortalamasıyla dikkati çeken Oduncu Mahallesi'nde, sokakların çocuk sesleriyle dolması için bayram yolu gözleniyor.

Akdeniz kıyı şeridi ve Konya Ovası'na sınırı olan Toros Dağlarının eteklerinde kurulu, daha önce köy statüsündeki mahallede en genci 52 yaşında 59 kişi yaşıyor.

Başta ekonomik şartlar olmak üzere çeşitli nedenlerle göç veren mahallede, bayram günleri şehir merkezinde yaşayan çocuk ve torunların gelmesiyle nüfus yaklaşık 500'e çıkıyor.

Mahallenin en genci ise 52 yaşındaki muhtar Cengiz Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nüfusun yaşlı olması dolayısıyla çocuk sesine, gençlere hasret kaldıklarını söyledi. Çocukları ve gençleri ancak bayramlarda, şenliklerde ve cenazelerde görebildiklerini anlatan Coşkun, şöyle devam etti:

"Kiminin çocukları, kiminin de torunları yıllar önce kente göçtü. Nüfusumuz şu anda 59. Ramazan olduğu için bir şekilde komşularımızla vakit geçiriyor, orucumuzu tutuyoruz. Çocuklarımız Allah izin verirse bayramda gelecek, biz de şenleneceğiz, bu yalnızlığı unutacağız. Bayramda burası şenlikli, çok güzel oluyor. Cıvıl cıvıl çocuklarımız, gençlerimiz geliyor. Bugünlerde sokaklarımızda hiç çocuk sesi duyamıyoruz ama 3-4 gün sonra buralarda çocuk sesinden durulmaz, çok güzel olur. Özledik tabii ki çocukların sesini. Çocuk olmayınca olmuyor."