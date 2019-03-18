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Çocuk sevgileri geçim kaynağına dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 10:13 | Son Güncelleme

BURSA'da yaşayan Levent Kağan ile Behçet Tepedelen'in çocuk sevgisi, geçim kaynağına dönüştü.

Çocuk sevgileri geçim kaynağına dönüştü

Serkan AKKUŞ - İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) - BURSA'da yaşayan Levent Kağan ile Behçet Tepedelen'in çocuk sevgisi, geçim kaynağına dönüştü. Çocukların içeriğinde kanserojen maddesi bulunan zararlı materyallerin olduğu oyuncaklarla oynamasının önüne geçmek isteyen Kağan ve Tepedelen, bu amaçla oyuncak atölyesi açtı. Dış budak, iç budak, gürgen ve sedir ağaçlarına şekil veren Kağan ile Tepedelen, çocuklar için tahta oyuncakları üretmeye başladı. İki girişimci, yaptıkları doğal oyuncakları, Türkiye'nin dört bir yanındaki oyuncak mağazaları ile anaokullarına satıyor.
1 AYDA 4 BİN OYUNCAK ÜRETİYORLAR
Bursa'da yıllarca mobilya sektöründe çalışan ve butik bir oyuncak atölyesi açan Levent Kağan ile Behçet Tepedelen, amaçlarının oyuncakta dışa bağımlılığı kaldırmak ve ayrıca çocuk sağlığına zarar vermeyen malzemeler kullanmak olduğunu belirtti. Kağan ve Tepedelen, kereste halinde olan ham ağaçları kendi el emekleri ile yaklaşık 20 işlemden sonra oyuncak haline getiriyor. Bir günde 150 tane oyuncak üretebilen ortaklar ayda 4 bin civarında oyuncak üretiyor. Kağan ve Tepedelen, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan oyuncak mağazalarına ve anaokullarına servis edilen oyuncakların siparişlerine yetişemediklerini de belirtti.
TALEP ARTINCA TAHTA OYUNCAKLARA YÖNELDİLER
Yaklaşık 35 yıldır mobilya sektöründe çalıştığını söyleyen Levent Kağan, "Teknoloji ilerledikçe, makineler geliştikçe, fabrikalar büyüdükçe bizimkisi el işçiliği olduğu için tahta oyuncağa yönelmeye başladık. Oyuncak işini ilk başta amatör gibi yapıyorduk, ondan sonra talep artınca tamamen ahşap oyuncağa döndük. Yaptığımız oyuncaklar yüzde yüz doğal, organiktir. Kısacası yolda gördüğünüz oduna tamamen karakter verip oyuncak haline getirebiliyoruz. Amacımız büyüyüp sanayileşmek değil, yine böyle atölye gibi kalıp el işi ile devam ettirmek. Çünkü bu iş büyük otomatik makineler ile yapılıyor ama bizim yaptığımız gibi el emeği yok içinde tamamen eski natürel makineler ile mümkün olduğu kadar el işi olarak yapıyoruz. Yaptığımız oyuncaklar Türkiye’nin her yerinden talep görüyor. Ardahan, Hakkari, Antalya, İzmir, İstanbul olmak üzere her yere gönderiyoruz” diye konuştu.
ÇOCUKLAR KENDİ ELLERİYLE YAPABİLİYOR
Dışarıya bağımlılığı ortadan kaldırmak istediklerini belirten Behçet Tepedelen, "Ortağımla beraber hem dışa bağımlığı azaltmak hem de organik oyuncak yapmak adına oyuncak atölyesi kurduk. Aylık 4 bin civarında oyuncak üretme kapasitemiz var. Anaokullarına kreşlere ve engelli okullarına yönelik yapıyoruz oyuncakları. Genelde dış budak, gürgen, sedir bu tarz ağaçları kullanıyoruz. Oyuncaklarda herhangi kimyasal bir madde kullanmıyoruz. Oyuncaklarımızda metal aksamlı hiçbir şey kullanmıyoruz. Büyük bir kısmını demonte olarak veriyoruz. Çocuklar orada kendileri yapıştırıyorlar, kendi ellerinde olan boyalar ile boyuyorlar. İsteyen anaokullarına da bitmiş halde teslim ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Çocuk sevgileri geçim kaynağına dönüştüÇocuk sevgileri geçim kaynağına dönüştüÇocuk sevgileri geçim kaynağına dönüştüÇocuk sevgileri geçim kaynağına dönüştü

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