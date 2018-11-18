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Çocuk sevgisi "servis şoförü" yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 11:14 | Son Güncelleme

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Nuray Çörüş, çocuklara sevgisinden dolayı 6 yıldır öğrenci servisi şoförlüğü yapıyor - Bir çocuk annesi Nuray Çörüş: - "Bu iş sadece para kazanmak için yapılacak bir iş değil kesinlikle. Öncelikle çocukları sevmeniz ve onlara karşı sabırlı ve hoşgörülü olmanız lazım"

CİHAN OKUR - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, çocuk sevgisi dolayısıyla 6 yıl önce öğrenci servisi şoförlüğüne başlayan 49 yaşındaki Nuray Çörüş, öğrenciler tarafından çok seviliyor.

Servisindeki öğrencilerle anneleri gibi iletişim kuran Çörüş, velilerden destek görüyor. Sabah saatlerinde direksiyonun başına geçerek öğrencileri okullarına taşıyan evli ve bir çocuk annesi Çörüş, eve dönüp işlerini tamamladıktan sonra yeniden işinin başına dönerek okula bıraktığı öğrencileri alıp evlerine teslim ediyor.

Çörüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş hayatına kreş işletmeciliğiyle başladığını, daha sonra tekstil firmasında ve başka sektörlerde çalıştıktan sonra çocuklara sevgisi dolayısıyla okul servisi şoförlüğüne başladığını söyledi.

Kadın olmasının servis şoförlüğü yapmasında hiçbir sorun teşkil etmediğini anlatan Çörüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında zor bir iş ama ben bu işe sadece erkeklerin yapabileceği bir iş olarak bakmıyorum çünkü bize can emanet ediliyor, can taşıyoruz. Sadece yola bakmıyoruz, öğrencilere de bakıyorsunuz, onlarla ilgileniyorsunuz. Gerçekten zor bir iş ama bayanların yapamayacağı bir iş değil. Aksine tam bir bayan işi. Bayanların çocuklarla diyalogları daha iyi, daha sıcak ve merhametli. Öğrencilerle ilişkilerim son derece güzel ve kuvvetli. Onların hallerinden, tavırlarından canlarının sıkkın olduğunu anlayabiliyorum. Ben onları çok seviyorum onlar da beni çok seviyor."

- "Çocuklarla sevgimi ve şefkatimi paylaşıyorum"

Bazı kişilerin kendisini servis direksiyonunda gördüğünde çok şaşırdığını ifade eden Çörüş, "İlk başta 'Bu işi yapabilir misin, başarabilir misin?' diyenler de oldu ama destekleyenler de oldu." diye konuştu.

Özellikle kadınlardan çok destek gördüğünü vurgulayan Çörüş, şunları dile getirdi:

"Yolda beni gördüklerinde alkışlayanlar ve tebrik edenler oluyor. Anne olduğum için, annelik duygusunu bildiğim için aramız öğrencilerle çok iyi. Benim gözümde onlar bir melek, çok temiz ve masumlar. Sevgi verince karşılığını alırsın. Çocuklarla sevgimi ve şefkatimi paylaşıyorum, onlara karşı anne gibiyim, onlar benim çocuklarım, bir arada olduğumuz vakit kendi çocuklarım gibi seviyorum onları. Bu iş sadece para kazanmak için yapılacak bir iş değil kesinlikle, öncelikle çocukları sevmeniz ve onlara karşı sabırlı ve hoşgörülü olmanız lazım."

Öğrencilerden İrem Su Üzüm ise Nuray Çörüş'ü anne gibi gördüğünü ifade ederek, "Nuray ablayla yolculuk çok güzel geçiyor. Annem gibi hissediyorum onu, bize karşı çok nazik ve düşünceli. Sürekli bizim sıkıntılarımızla ilgileniyor ve onunla vakit çok eğlenceli geçiyor." dedi.

Öğrenci velileri de kadın olması dolayısıyla Nuray Çörüş'e çocuklarını güvenle emanet ettiklerini aktardı.

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Amasya Merzifon Nuray Çörüş öğrenci servis şoför

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