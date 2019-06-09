Çocuk sinemacıların filmleri beyaz perdede

Çocuk Sinema Okulunun çocuk sinemacılarının kadrajından yeniden çekilen sinema filmleri, 10 Haziran Dünya Sinemacılar Günü etkinlikleri kapsamında beyaz perdede gösterimde olacak.

Çocuk Sinema Okulu yapımcılarından Esra Özge Aktürk, karikatürist, yapımcı ve çizer Varol Yaşaroğlu ve oyuncu Emre Turanlı ile birlikte yürüttükleri Çocuk Sinema Okuluna ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul ve Ankara'da kendi okullarında eğitim alan 120 çocuğun 6 film çektiğini anlattı.

Sinema okulunun sosyal medya mecralarına ilgisi artan çocuklara sinema ve televizyonu öğretebilmek amacıyla 3 yıl önce eğitimlere başladığını dile getiren Aktürk, eğitimlerin 6 ay süresince 8 branşta yürütüldüğünü ifade etti.

Çocukların montaj, senaryo, kamera, yönetmenlik, oyunculuk, afiş tasarımı dublaj, film müzikleri, kostüm, dekor ve drone başlıklarındaki eğitimlerinin ardından istedikleri bir filmi alınan izinler doğrultusunda kendi kadrajlarından yeniden çektiğini anlatan Aktürk, filmlerin 10 Haziran Dünya Sinemacılar Günü'nde başlayan Çocuk Sinemacılar Festivali kapsamında düzenlenecek galalarda seyirci ile buluşturulacağını söyledi.