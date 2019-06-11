Çocuk Sinema Okulunun 19 yıl sonra yeniden çektiği Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele filmi, beyaz perdede izleyiciyle buluştu.

Bir alışveriş merkezinin sinema salonunda düzenlenen galaya, filmde görevli 33 çocuğun yanı sıra Göktürk İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, Çocuk Sinema Okulu yapımcılarından Esra Özge Aktürk, oyuncu Emre Turanlı, sinema ve eğitim dünyasından isimler ile "Müslüm" filminin yapımcısı Nuri Yıldırım da katıldı.

Yılmaz Erdoğan, gala için minik sinema tutkunlarına gönderdiği görüntülü mesajında, öğrencilerin ortaya koyduğu işin çok anlamlı olduğuna işaret ederek, "Çocuk zekasının birleşip bir filmi 19 yıl sonra yeniden sizin gözünüz, sizin yeteneğinizle bir araya getirmek muhteşem bir şey." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, çocukların kendilerinin de bir film çekeceğine olan inancını dile getirdi.

- Sinema dalında 6 ay eğitim aldılar

Oyuncu Emre Turanlı, üç yıl önce başlattıkları Çocuk Sinema Okulundaki eğitimlerle dijitalleşen dünyada pek çok şeye net cevap veren çocukların sinema dalında da çok önemli işler yaptıklarını ifade etti. Turanlı, Vizontele'de yer alan 33 çocuğun hem oyunculuk yaptığını hem de kamera arkasında görev aldığını anlattı.