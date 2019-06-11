HABER

Çocuk sinemacıların kadrajından "Vizontele" beyaz perdede

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 11:29 | Son Güncelleme

Çocuk Sinema Okulunun, 19 yıl sonra yeniden çektiği Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele filmi seyirciyle buluştu - Filmin yapımcılarından Esra Özge Aktürk: - "Çocuk Sinemacılar Festivali kapsamındaki galalarımızın ilki, Vizontele için yapıldı. Çocuk sinemacılar tarafından çekilen 5 ayrı film de seyirciyle buluşacak"

Çocuk Sinema Okulunun 19 yıl sonra yeniden çektiği Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele filmi, beyaz perdede izleyiciyle buluştu.

Bir alışveriş merkezinin sinema salonunda düzenlenen galaya, filmde görevli 33 çocuğun yanı sıra Göktürk İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, Çocuk Sinema Okulu yapımcılarından Esra Özge Aktürk, oyuncu Emre Turanlı, sinema ve eğitim dünyasından isimler ile "Müslüm" filminin yapımcısı Nuri Yıldırım da katıldı.

Yılmaz Erdoğan, gala için minik sinema tutkunlarına gönderdiği görüntülü mesajında, öğrencilerin ortaya koyduğu işin çok anlamlı olduğuna işaret ederek, "Çocuk zekasının birleşip bir filmi 19 yıl sonra yeniden sizin gözünüz, sizin yeteneğinizle bir araya getirmek muhteşem bir şey." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, çocukların kendilerinin de bir film çekeceğine olan inancını dile getirdi.

- Sinema dalında 6 ay eğitim aldılar

Oyuncu Emre Turanlı, üç yıl önce başlattıkları Çocuk Sinema Okulundaki eğitimlerle dijitalleşen dünyada pek çok şeye net cevap veren çocukların sinema dalında da çok önemli işler yaptıklarını ifade etti. Turanlı, Vizontele'de yer alan 33 çocuğun hem oyunculuk yaptığını hem de kamera arkasında görev aldığını anlattı.

Yapımcı Aktürk ise son zamanlarda sosyal medya mecralarına ilgisi artan çocuklara sinema ve televizyonu öğretebilmek ve çocukların ilgi alanlarına göre eğitim almalarını sağlamak için Çocuk Sinema Okulunun kurulduğunu, çocuklara 6 aylık süreçte 8 branşta okullarında eğitim verdiklerini aktardı.

Eğitimlerin montaj, senaryo, kamera, yönetmenlik, oyunculuk, afiş tasarımı, dublaj, film müzikleri, kostüm, dekor ve drone eğitimi başlıklarında devam ettiğini dile getiren Aktürk, eğitimlerin ardından çocukların istedikleri bir filmi iç ve dış mekanda çektiklerini, biletlerini tasarlayarak satışını yaptıklarını anlattı.

Aktürk, "Dünya Sinemacılar Günü'nde başlayan Çocuk Sinemacılar Festivali kapsamındaki galalarımızın ilki, Vizontele filmi için yapıldı. Çocuk sinemacılar tarafından çekilen 5 ayrı film de seyirciyle buluşacak." dedi.

- Küçük sinemacılar, çekim serüvenlerini anlattı

Filmin orijinalinde Demet Akbağ'ın canlandırdığı "Siti Ana" rolünü üstlenen Duru Ela Tunca, filmin çekimlerinde çok eğlendiklerini dile getirerek, "Bol bol senaryo, oyunculuk, montaj dersleri aldık. Vizontele dışında Kral Şakir çizgi filmi ve ayrıca sosyal medya için de videolar çektik. Güzel kıyafetlerimizi giydik ve filmimizi izlemeye hazırız." diye konuştu.

Sinema eğitimlerine başlamadan önce doktor olmayı düşündüğünü dile getiren Tunca, ileride oyuncu ya da sinemacı olabileceğini söyledi.

Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" rolünü canlandıran Meriç Kayabaşı ise sinema eğitiminden çok şey öğrendiğini belirterek, videolar çekmeye devam edeceğini anlattı.

- Filmler için gala yapılacak

Acıbadem Cenap Şehabettin İlkokulu öğrencilerinin çekim ve montajını tamamladığı Hababam Sınıfı Tatilde filmi bugün Altunizade Kültür Merkezi'nde gösterilecek.

Üsküdar 3. Selim İlkokulu öğrencilerinin kendi senaryo ve çekimleri ile beyazperdeye uyarladığı ve 3 ayrı senaryodaki Akran Zorbalığı filmi için yarın okul bahçesinde açık hava sinema gösterimi yapılacak.

Yumurcağın Tatlı Rüyaları filminin galası ise 13 Haziran'da oyuncu İlker İnanoğlu'nun katılımıyla Ankara'da yapılacak.

Tüy gibi hafif ve aslanlar gibi performanslı: Asus Vivobook S14Tüy gibi hafif ve aslanlar gibi performanslı: Asus Vivobook S14
Akasya Sokak Lezzetleri Festivali 15 Haziran’da başlıyorAkasya Sokak Lezzetleri Festivali 15 Haziran’da başlıyor
Ölmeden kendi mezarını da yaptıÖlmeden kendi mezarını da yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk Sinema Okulu Esra Özge Aktürk vizontele

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burada suyun sıcaklığı yaz-kış aynı! İşte Anadolu'nun nazar boncuğu

Burada su sıcaklığı yaz-kış aynı! İşte Anadolu'nun nazar boncuğu

Pompalı tüfekle intiharda "mavi balina" şüphesi

Pompalı tüfekle intiharda "mavi balina" şüphesi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis kovalamacası

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis kovalamacası

Arazi ortasında 'doğal jakuzi'

Arazi ortasında 'doğal jakuzi' deneyimi

Siirt merkezli 6 ilde terör operasyonu

Siirt merkezli 6 ilde terör operasyonu

Suriyeli aileler sokak ortasında birbirine girdi

Suriyeli aileler sokak ortasında birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.