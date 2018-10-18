'Çocuk sırf masraf!'

Oğluyla keyifli dakikalar geçiren Zeynep Beşerler, gazetecilerle sohbet etti. Oğlu için, 'Bu sene okula göndermek istemedim, kıyamadım. Seneye gider' diyen Zeynep Beşerler, ikinci çocuk istemediğini de şu sözlerle anlattı:

'ÇOCUK SIRF MASRAF'

'Böyle tek iyi. Bu devirde çocuk büyütmek çok zor iş. Bir tane olsun iyi eğitelim tamamdır. Hem eğitim hem ekonomik her açıdan zor. Çocuk dediğin sırf masraf. İyi bir eğitim vermek istiyorsan o zaman tek çocuğa odaklanacaksın.'

Öte yandan oyunculuk kariyerine anne olmasının etkisi olup olmadığı sorulan Zeynep Beşerler, 'Çocuk kariyere engel değil ama onu çok yalnız bırakmak istemeyince kendini sınırlıyorsun. Onun saatlerine uygun saatler arıyorsunuz' dedi.

'ÇOCUK SIRF MASRAF'

'Böyle tek iyi. Bu devirde çocuk büyütmek çok zor iş. Bir tane olsun iyi eğitelim tamamdır… Hem eğitim hem ekonomik her açıdan zor. Çocuk dediğin sırf masraf. İyi bir eğitim vermek istiyorsan o zaman tek çocuğa odaklanacaksın.'

Öte yandan oyunculuk kariyerine anne olmasının etkisi olup olmadığı sorulan Zeynep Beşerler, 'Çocuk kariyere engel değil ama onu çok yalnız bırakmak istemeyince kendini sınırlıyorsun. Onun saatlerine uygun saatler arıyorsunuz' dedi.

