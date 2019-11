Çocuk Şurasında Suriyeli miniklerin anlattıkları, duygusal anlar yaşattı

“Gelecekte Aziz Sancar ve Fuat Sezginler gibi bilim adamları yetiştirmek zorundayız”

Şurada konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar’ın ve ülkemizin geleceğini sizlerden dinlemekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bağcılar ailesi olarak özveriyle sürdürdüğümüz çocuk şuramızın 18.’sinde yine sizlerle birlikteyiz. Artık tohumun büyümesi aşamasını geride bıraktık, şimdi meyvelerini toplamaya başlıyoruz. Şuramızın konularına baktığımız zaman birbirinden değerli ve güncel konular olduğunu görüyoruz. Sunum yapacak öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Biz onların fikirlerinden ve sunumlarından geçmişte olduğu gibi yine faydalanacağız. Eğitime çok önem veriyoruz. Ecdadımızın mutlaka gurur duyacağı bir gençlikle bu ülkeyi inşa etmek zorundayız ve gelecekte Aziz Sancar ve Fuat Sezginler gibi ilim ve bilim adamları yetiştirmek zorundayız” dedi.

"Gözlerimi silah ve bomba sesleriyle açtım"

Şurada en çok dikkat çeken konu ise Suriye’de yaşanan iç savaşın canlı tanığı olan Suriyeli iki çocuğun yaptığı “Savaşın Çocukları: Türkiye’deki Göçmen Çocukların Sosyalleşme Süreci” oldu. Mikrofonu alan öğrenciler savaşın soğuk yüzünü, yaşadıkları zorlukları anlattı. Halepli Esra Ali yaşadıklarını şöyle anlattı: “Biz savaşın çocuklarıyız. Ülkemizdeki savaştan dolayı bilmediğimiz yerlere savrulan ve hayata tutunmaya çalışan çocuklarız. Yaklaşık yedi yıldır sekiz kardeşim, annem, babam ve ben Türkiye’de yaşıyoruz. Suriye’deyken her çocuk gibi benim de mutlu bir hayatım vardı. Oyunlar oynadığım sokağım, her gün hayallerim için gittiğim bir okulum vardı ama bu fazla sürmedi. Bir sabah her şeyden habersiz yine arkadaşlarımla oyun oynayacağımı hayal ederken gözlerimi silah ve bomba sesleriyle açtım. O anda aklıma gelen tek soru daha dün her şey yolundayken bugün neden bunların olduğuydu. Nereye gideceğimizi bilemiyorduk. Türkiye bize kucak açtı ve İstanbul’a geldik. Kalacak bir yer bulmak, maddi olarak ihtiyaçlarımızı giderebilmek için ben de çalıştım. Dilini bilmediğim, öğretmenlerini ve derslerini bilmediğim bir okulda eğitim göreceğim için endişeliydim. Hiçbir zaman arkadaşım olmayacağından korkuyordum ama sandığım gibi olmadı. Çok sıcakkanlı arkadaşlarım oldu. Ben onları sevdim onlar da beni sevdi. Zamanla Türk arkadaşlarımla vakit geçirerek ve Türkçe kitaplar okuyarak Türkçeyi ilerletmeye çalıştım. Artık dersleri anlıyordum. Her şey yoluna giriyordu artık.” Ülkesini çok özlediğini söyleyen Ali, okuduğu “Vatanım” isimli şiirle herkesi duygulandırdı.