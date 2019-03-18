HABER

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 20:58 | Son Güncelleme

Bursa’da bir esnafın arabasını tek başına çalıştıran çocuk, ganyan bayiine daldı.

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Bursa’da bir esnafın arabasını tek başına çalıştıran çocuk, ganyan bayiine daldı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralanırken, kazadan sonra vatandaşların ganyan bayiinde iddia oynamaya devam etmesi dikkat çekti.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde meydana geldi. İş yerlerinin yoğunlukta olduğu bir sokakta esnaflardan birinin kapıdaki 43 YC 501 plakalı arabasının anahtarını alan çocuk, araca binerek oynamaya başladı. Bir süre sonra aracı çalıştıran çocuk, arabayı sürmek istedi. Araç sürmeyi bilmeyen çocuğun hareket ettirdiği araç, kısa süre sonra yakındaki ganyan bayiine daldı. İş yerinin kapısında oturan bir genci de altına alarak ezen çocuk, olayın şokuyla araçtan inip koşarak uzaklaştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine akın etti. Polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldi. Kazada yaralanan biri ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından vatandaşların ganyan bayiine dönüp kaldıkları yerden kupon doldurmaya devam etmeleri dikkat çekerken, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

PARTNERHer şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...Her şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...
Cezaevinde tartıştığı hükümlüyü yaralayıp firar etti, yakalandıCezaevinde tartıştığı hükümlüyü yaralayıp firar etti, yakalandı
Eskişehir’de sahte deterjan operasyonu: 5 gözaltıEskişehir’de sahte deterjan operasyonu: 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken attığı poşetten uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymadı, attığı poşetten çıkan şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.