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Çocuk tiyatroları Ekim’de Akbatı’da devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 11:20 | Son Güncelleme

Akbatı’nın gelenekselleşen tiyatro gösterimlerine başlıyor.

Çocuk tiyatroları Ekim’de Akbatı’da devam ediyor

Akbatı’nın gelenekselleşen tiyatro gösterimlerine başlıyor. AVM, yıl sonuna kadar her ay farklı bir oyunla çocuklara birbirinden eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediyor.

Akbatı, çocuk tiyatro gösterimlerine Ekim ayında başlıyor. Tiyatro sanatçısı Oktay Şenol’un yazıp yönettiği yılsonuna kadar sergilenecek olan üç farklı oyun, çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak. Ekim ayında sergilenecek ilk oyun ‘Su Damlası’ müzikali. Miniklere suyun önemini bitkilerin ve hayvanların anlattığı oyun, şarkılar eşliğindeki dans gösterisiyle 19 Ekim Cumartesi günü eğlendirirken öğretecek.
Çocukların en yakın arkadaşlarını konu olan ‘Oyuncaklar’ oyunu ise, 23 Kasım Cumartesi günü minik izleyiciler ile buluşacak. Oyun, bozuldukları için rafa kaldırılan oyuncukları uğur böceğinin tamir etmesi ile başlıyor. Çocuklar için yeni alınan robot oyuncağın diğerlerini tekrar bozması ile devam eden maceraya seyirciler, eğlenceli şarkılarla eşlik edecek.
Senenin son oyunu ‘Ormanın Şarkısı’, 14 Aralık Cumartesi günü sergilenecek. Ormanda yaşayan hayvanların, insanlar yüzünden yaşadıkları problemleri anlatan oyunda, maymun keman, tavşan ney, koala kanun, sincap ise bağlama çalacak. Seslerini müzikle duyurmak isteyen hayvanlar, insanlardan şarkılarına eşlik etmesini bekleyecek.

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