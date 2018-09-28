İSTANBUL (AA) - Çocuk Vakfı, "2018 Dünya Çocuk Günü Türkiye Bildirisi"ni yayımladı.

Vakıftan yapılan açıklamada, Çocuk Vakfı'nın her yıl dünyada ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Çocuk Günü dolayısıyla şairlerin yazdığı bildirileri yayımladığı belirtildi.

Vakfın bu yılki bildirisinde şair Cahit Koytak'ın "Büyüklerin Şarkısı" ve "Akılalmaz Öğütler" adlı 2 şiirine yer verildi:

" - Büyüklerin Şarkısı

Gelin, çocuklara verelim, çocuklara, onlar bir düzene koysunlar bizim hayatlarımızı,

Gelin, çocuklara verelim, onlar dillerini ve sırlarını çözsünler rüyalarımızın,

Gelin, çocuklara bırakalım, onlar anlam versinler savaşlarımıza;

Gelin, gelin, küçük kızlara, küçük oğlanlara soralım, onlar okuyup anlasın ve anlatsınlar

Yerde ve gökte bizim, okuyup okuyup ömür boyu, bir türlü anlamadıklarımızı bize!

- Akılalmaz Öğütler

Büyümeyin, çocuklar, büyümeyin, benden söylemesi, bakın, pişman olacaksınız sonra.

Büyümeyin, büyümeyin, ama onun yerine gün gün koparıp sayfalarını ömrün uçurtma yapın onlardan kendinize,

Sonra kayık, sonra yelken, sonra rüzgar ve kanat, sonra içinize göklerin derinliği, maviliği...

Büyümeyin, çocuklar, büyümeyin, büyüdükçe, önce iki, sonra dört, sonra sekiz,

Sonra çıkarsa daha fazla, daha fazla çocuklara bölünün tıpkı şair dedeniz gibi."

Bildiride, şiirlerin İngilizce çevirisi de yer aldı.

