İSTANBUL (AA) - Çocuk Vakfı, "2018 Dünya Çocuk Günü Türkiye Bildirisi"ni yayımladı.
Vakıftan yapılan açıklamada, Çocuk Vakfı'nın her yıl dünyada ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Çocuk Günü dolayısıyla şairlerin yazdığı bildirileri yayımladığı belirtildi.
Vakfın bu yılki bildirisinde şair Cahit Koytak'ın "Büyüklerin Şarkısı" ve "Akılalmaz Öğütler" adlı 2 şiirine yer verildi:
" - Büyüklerin Şarkısı
Gelin, çocuklara verelim, çocuklara, onlar bir düzene koysunlar bizim hayatlarımızı,
Gelin, çocuklara verelim, onlar dillerini ve sırlarını çözsünler rüyalarımızın,
Gelin, çocuklara bırakalım, onlar anlam versinler savaşlarımıza;
Gelin, gelin, küçük kızlara, küçük oğlanlara soralım, onlar okuyup anlasın ve anlatsınlar
Yerde ve gökte bizim, okuyup okuyup ömür boyu, bir türlü anlamadıklarımızı bize!
- Akılalmaz Öğütler
Büyümeyin, çocuklar, büyümeyin, benden söylemesi, bakın, pişman olacaksınız sonra.
Büyümeyin, büyümeyin, ama onun yerine gün gün koparıp sayfalarını ömrün uçurtma yapın onlardan kendinize,
Sonra kayık, sonra yelken, sonra rüzgar ve kanat, sonra içinize göklerin derinliği, maviliği...
Büyümeyin, çocuklar, büyümeyin, büyüdükçe, önce iki, sonra dört, sonra sekiz,
Sonra çıkarsa daha fazla, daha fazla çocuklara bölünün tıpkı şair dedeniz gibi."
Bildiride, şiirlerin İngilizce çevirisi de yer aldı.
Sapık şeyh 5 erkek çocuğa kabusu yaşattı! Skandal savunma
Ege'yi vuracak kasırgayı dünya böyle duyurdu
Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı mı olacak?
Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!
İstanbul'da huzurevinde yangın!
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Sevgilisini benzin dökerek yaktı! Bursa'daki korkunç olayın görüntüleri kamerada
Her yerde aranan Gamze'den güzel haber! Sivas'ta bulundu
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...
Okuyucu Yorumları 0 yorum