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Çocuk Vakfından "Aile ve Çocuk Bakanlığı" kurulması önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 14:14 | Son Güncelleme

Çocuk Vakfı, 1980 sonrası artarak yaygınlaşan aile, çocuk, gençlik ve kadın sorunlarının tespiti, ülke ölçekli sosyal politikaların belirlenmesi ve uygulamaların gerçekleştirilmesi amacıyla Aile ve Çocuk Bakanlığı ile TBMM Aile, Çocuk, Gençlik ve Kadın Komisyonu'nun kurulmasını önerdi

İSTANBUL (AA) - Çocuk Vakfı, Aile ve Çocuk Bakanlığı ile TBMM Aile, Çocuk, Gençlik ve Kadın Komisyonu kurulması önerisinde bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamada, 1980 sonrası artarak yaygınlaşan aile, çocuk, gençlik ve kadın sorunlarının tespiti, ülke ölçekli sosyal politikaların belirlenmesi ve uygulamaların gerçekleştirilmesi amacıyla Aile ve Çocuk Bakanlığı ile TBMM Aile, Çocuk, Gençlik ve Kadın Komisyonu kurulmasının önerildiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye nüfusunun şehir ve büyükşehirlerde toplanmasının, işsizlik, yoksulluk, mesleksizlik, tembellik, boşanma oranlarının artmasının, tek haneli yaşama sayısındaki artış ve küresel ekonomik politikaların etkisi ile aile, çocuk, gençlik, kadın ve yaşlılık sorunlarının katlanarak çoğaldığı belirtildi.

Türkiye'nin aile, çocuk, gençlik, kadın ve yaşlılarla ilgili yeni sosyolojiyi dikkate alarak gerçekçi sosyal politikalar geliştirmesi ve uygulaması gerektiği ifade edilen açıklamada, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde aile yapısının içinde bulunduğu durumun partiler üstü ortak değer ve kabullere dayalı olarak tespit edilmesi gerektiği, aile, çocuk, gençlik ve kadın sorunlarının Türkiye'nin birinci öncelikli beka meselesi haline geldiği aktarıldı.

Açıklamada, "Çocuk Vakfı, hayat çemberi içindeki aile, çocuk, gençlik ve kadın sorunlarının tespit edilmesi ve daimi görev yapacak TBMM Aile Çocuk Gençlik ve Kadın Komisyonu'nun kurulması amacıyla Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere partiler üstü bir anlayışla hareket edilmesi amacıyla çağrıda bulunacak.
Çocuk Vakfı ayrıca, il ve ilçelerde yapılandırılacak icracı bir Aile ve Çocuk Bakanlığının hiç zaman kaybedilmeden kurulmasını da öneriyor." ifadelerine yer verildi.

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