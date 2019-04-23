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Çocuk vali glutensiz ürün, çocuk başkan park istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 11:50 | Son Güncelleme

Elazığ’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında temsili valilik ve belediye başkanlık görevini devralan çocuklar, isteklerini dile getirdi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99.

Elazığ’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında temsili valilik ve belediye başkanlık görevini devralan çocuklar, isteklerini dile getirdi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99. yıl dönümü nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama programı kapsamında ilk önce Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Valilik önünde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, anıta çelenk bıraktı. Ardından ZİCEV ve LÖSEV’den gelen çocuklarla Nahit Ergene Ortaokulu öğrencileri Valiliği, Şehit Burhan Gatfar ortaokulu öğrencileri ise belediyeyi ziyaret etti. Öğrenciler Vali Vekili Mustafa Gül ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından karşılandı.
Valilik makamına sırasıyla oturan çocuklardan Nahit Ergene Ortaokulu öğrencisi Muhammet Fırat’ın ilk işi ise kendisi gibi olan çocukları düşünerek okullara glütensiz ürünler koydurmak talimatı oldu.

Çocuk vali, okullara glutensiz ürün istedi
Çölyak hastası olduğunu belirten Muhammet Fırat, “Kendim gibi çölyak hastaları buralarda çok yiyecek bulamıyor. Okullara glutensiz ürünler koydurmaya çalışırım. Bugün Tük ulusu için çok önemli bir gündür. Ülkemizde başlayıp tüm dünyada ilan edilen Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Türk ulusunun bağımsızlık ve kahramanlıklarından biridir. Bu anlamlı günde bizde bu hediyeyi veren büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşları ve şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerim” dedi.
Vali Vekili Mustafa Gül ise, “Her yıl, yavrularımızı, evlatlarımızı valiliğimizde misafir ediyoruz. Seremoni olarak birkaç dakikalığına vali yapıyoruz. Onların düşüncülerini, vali olduklarında ne yapmak istediklerini öğreniyoruz. Bu sene biraz daha farkındalık oluşturmak için LÖSEV ve ZİCEV’den çocuklarımızı davet ettik. Zihinsel engelli çocuklarımız ve lösemili çocuklarımız geldi. Çocuk olmak çok güzel bir şeydir. Çocukların penceresiyle dünyaya bakmak çok güzel bir şey. Çok farklı ve güzel fikirleri var” ifadelerini kullandı.

Çocuk başkan, oyun parklarının yenilenmesini istedi
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın koltuğuna oturan Şehit Burhan Gatfar ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Elif Akay ise çocuk oyun parklarının yenilenip daha güvenli hale getirilmesini istedi.
Konuşmasında temsili başkan Akaya, AVM’lerdeki açık otoparklarının asfaltlanmasını, kaldırımların daha geniş ve düzenli olmasını, asfaltlanmayan okul yollarının asfaltlanmasını, kitap fuarlarının sayısının arttırılmasını, sokak hayvanları için her sokağa mama ve su kapları konulmasının istedi.
Bu güzel günde çocuklarla bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise, “Sizlerin gözlerinizin içindeki ışıltı aynı zamanda yüzünüzdeki tebessüm bizlerin çalışma azmi ve şevkini kat kat arttırıyor. Bizler bu makamları milletin emaneti olarak görüyoruz. Bir gün bu makamları devredebileceğimizin bilinci ile hareket ederek ilimize en güzel hizmetleri yapabilme adına gayretli bir şekilde çalışmalarımızı yapacağız. İnanıyoruz ki sizler kendinizi çok geliştirip hem ilimize hem de ülkemize çok daha büyük hizmetler yapacaksınız. Bugün Belediye Başkanlığı koltuğunu başkanıma devrediyorum” diye konuştu.

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