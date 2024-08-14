'Çocuk ve aile dostu yapımları teşvik edeceğiz' Aile Bakanı Göktaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile görüştü!

Kadınların, ailenin ve çocuk dostu yayınların desteklenmesi, teşvik edilmesi konusunda iş birliği olduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş, Eskişehir'de 18 yaşındaki kişinin yarattığı hastalıklı bıçaklama eyleminin de oyun bağımlılılığından kaynaklandığını dile getirmişti.

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklamayapan Bakan Göktaş, ev sahipliğinden dolayı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e teşekkür etti.

RTÜK BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN: ÇOCUK VE AİLE DOSTU YAPIMLARI TEŞVİK ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Göktaş'ın paylaşımını alıntılayan Ebubekir Şahin, 'Sayın Bakanım ziyaretinizden onur duyduk. Kırmızı çizgimiz olan “Yayınlarda Ailenin, Kadın ve Çocukların Korunması” konusundaki destekleriniz için müteşekkiriz. Sizlerin engin katkılarıyla çocuk ve aile dostu yapımları teşvik etmeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.