HABER

Çocuk ve gençler sulama kanallarında serinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 16:56 | Son Güncelleme

ADANA'da, sıcaktan bunalan çocuklar ve gençler, boğulma tehlikesine aldırış etmeden sulama kanallarına girerek serinledi.

Çocuk ve gençler sulama kanallarında serinledi

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, sıcaktan bunalan çocuklar ve gençler, boğulma tehlikesine aldırış etmeden sulama kanallarına girerek serinledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün anlık verilerine göre Adana'da, 12.00- 15.00 saatleri arasında hava sıcaklığı ortalama 34 derece olarak ölçüldü. Havanın parçalı bulutlu olması halkın rahatsızlığını azaltırken, sıcak havadan bunalan gençler ve çocuklar yaz boyu olduğu gibi bugün de her yıl onlarca kişinin boğulduğu Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarına girerek serinledi. Kanalda birbirleriyle şakalaşan gençlerin taklalar atarak kanala girdiği görüldü. Gençlerden biri, çoğu kişinin yüzmeyi sulama kanallarında öğrendiklerini belirterek, yüzme bildikleri için boğulma korkusu yaşamadıklarını söyledi. Belediyelerin ücretsiz havuzlarının sıcak olması nedeniyle bu alanları tercih etmediklerini kaydeden bir kişi, akıntılı suyun daha eğlenceli ve daha temiz olduğunu savundu.

FOTOĞRAFLI

Çocuk ve gençler sulama kanallarında serinlediÇocuk ve gençler sulama kanallarında serinlediÇocuk ve gençler sulama kanallarında serinlediÇocuk ve gençler sulama kanallarında serinledi

PARTNERGörenleri hayran bırakacak 15 devasa heykel!Görenleri hayran bırakacak 15 devasa heykel!
Motokros için sponsorluk anlaşmasıMotokros için sponsorluk anlaşması
Silopi’de işten çıkarılan belediye personeli hukuki süreç başlattıSilopi’de işten çıkarılan belediye personeli hukuki süreç başlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yarına dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı

Sakarya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Tatilde iğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı

Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın başlıyor

Abdulkadir Elgeni'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Aydos Ormanları'nda vahşet! Boğazı kesilip yakıldı

İBB'den Samandıra'da polisin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama

Samandıra'daki ölümlü kazaya ilişkin açıklama

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 'park sistemi' dönemi!

Vali talimat verdi! İlk kez uygulanmaya başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.