Çocuk ve gençler sulama kanallarında serinledi

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, sıcaktan bunalan çocuklar ve gençler, boğulma tehlikesine aldırış etmeden sulama kanallarına girerek serinledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün anlık verilerine göre Adana'da, 12.00- 15.00 saatleri arasında hava sıcaklığı ortalama 34 derece olarak ölçüldü. Havanın parçalı bulutlu olması halkın rahatsızlığını azaltırken, sıcak havadan bunalan gençler ve çocuklar yaz boyu olduğu gibi bugün de her yıl onlarca kişinin boğulduğu Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarına girerek serinledi. Kanalda birbirleriyle şakalaşan gençlerin taklalar atarak kanala girdiği görüldü. Gençlerden biri, çoğu kişinin yüzmeyi sulama kanallarında öğrendiklerini belirterek, yüzme bildikleri için boğulma korkusu yaşamadıklarını söyledi. Belediyelerin ücretsiz havuzlarının sıcak olması nedeniyle bu alanları tercih etmediklerini kaydeden bir kişi, akıntılı suyun daha eğlenceli ve daha temiz olduğunu savundu.

