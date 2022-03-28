Çocuk ve oyun odaları için hem kullanışlı hem şık mobilya önerileri

Çocuk odası dekore ederken kullanılan eşyaların şık görünmesi kadar fonksiyonel olması da oldukça önemli çünkü çocuklar büyüyor, kardeşleri olabiliyor ve ihtiyaçlar zamana göre değişebiliyor. Hâliyle eskiden kullanışlı görünen alanlar zamanla yetersiz kalabiliyor. Çocuğunuzun odasında daha keyifli ve kaliteli zaman geçirmesi için hazırladığımız ürün önerilerinden ilham alabilir, yeni fikirlerle daha şık dekorasyonlara imza atabilirsiniz. Ne dersiniz, başlayalım mı?

1. Çocuklarınıza ders çalışmayı sevdirecek bir alan oluşturabilirsiniz

Liva Ahşap Çocuk Masa Sandalye Takımı ile çocuğunuza ders çalışmayı sevdirebilir, aktivitelerini çok daha keyifli şekilde yapmalarını sağlayabilirsiniz. Masa ve sandalyenin boyutları çocukların kullanımı için oldukça ideal. Ürün sayesinde çocuğunuza ait bir alan oluşturabilir ve masa başında geçirdiği süreyi arttırabilirsiniz. Tablet ve telefon koyma yerine sahip masanın fonksiyonel tasarımı sayesinde çizgi film seyrederken boyama yapabilir. Boya kalemlerini kalem koyucu deliklere yerleştirerek eğlenebilir. Aynı zamanda kendisine ait bir masa olduğu için çok daha kolay ve keyifli şekilde ders çalışma sorumluluğu da kazanabilir.

2. Gökyüzünü odasına taşıyabilirsiniz

Jungle Halı Uzayım Çocuk Odası Fon Perde ile çocuk odalarını onların hayal gücüne ve zevkine göre dekore edebilirsiniz. Gezegen desenli perde ile çocuk ve oyun odalarını renklendirebilir, çocuğunuzun odasında daha çok vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz. Perde, çocuğunuz için özel olarak %100 tay tüyü kumaşla üretilir. Ekstrafor kısmındaki iplikleri çekerek büzgü şeklini verebilir, çocuğunuzun zevkinize göre kullanabilirsiniz. Kaliteli kumaşı sayesinde dışarıdan gelebilecek ışık ve gürültünün etkisini azaltır. Bu sayede çocuğunuz çok daha rahat bir uyku çekebilir. Desenli perdeyi makinede de rahatlıkla yıkayabilirsiniz.

3. Hem sevimli hem fonksiyonel sepetler her eve lazım

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Ocean Home 5'li Sevimli Kedi Baskılı Çocuk Odası Sepet Set, çocuk odalarının daha düzenli olmasını sağlarken dekorasyona da şık bir dokunuş yapar. Renkli sepetler eğlenceli desenleri ve yumuşacık dokularıyla çocuk odaları için oldukça uygun. Çocuğunuzun ihtiyacı olan ürünleri kolayca bulabilmesi için göz önünde tutabilir, odayı dağınık gösterecek oyuncak, kitap gibi ürünleri derleyip toplayabilirsiniz. Çocuk odalarını çok daha sevimli gösterecek sepetleri temizlemesi de bir o kadar kolay. Nemli bir bezle pratik şekilde silebilirsiniz. Katlanabilir tasarımı sayesinde kullanmadığınız durumlarda kolayca muhafaza edebilir, yerden tasarruf sağlayabilirsiniz.

4. Kitaplık olmadan olmaz

Çocuk Odası Eğitici Montessori 4 Raflı Kitaplık ile masa üzerinde ve odada dağınıklığa neden olan kitapları düzene sokabilir, çocuğunuzun okumak istediği kitabı hemen bulmasını sağlayabilirsiniz. Çekmecelerde unutulan, kanepelerin altına saklanan birçok kitaba çok daha kolay ulaşmak, çocuklarınıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve etkinlik yapmak istedikleri kitapları kendilerinin seçmelerini sağlamak için Montesorri Kitaplık'ı tercih edebilirsiniz. Dekoratif tasarımıyla odalarına şıklık katacak kitaplığı kolayca duvara monte edebilirsiniz. Çocuklarınızın daha rahat ulaşmasını sağlamak için duvara dayalı şekilde zeminde de tutabilirsiniz. Çocuklarınızın ilgisini kitaplığa daha çok çekmek için LED ışıklarla süsleyebilir, kenarlarına fotoğraflarını asabilirsiniz.

5. Renkli gece lambası ile masal diyarının içindeymiş gibi hissetmelerini sağlayabilirsiniz

Diamond Star Master Gezegen Projektör Çocuk Odası Gece Lambası ile çocuğunuz odasından hiç çıkmak istemeyecek! Gece lambasıyla odasını rengârenk bir dünyaya çevirebilir, odasının anlattığınız masallardaki diyarlar kadar ilgi çekici olmasını sağlayabilirsiniz. 5 farklı desen yansıtma seçeneği sunan gece lambası, çocuğunuzun uykuya çok daha keyifli şekilde dalmasını sağlar. Aynı zamanda ilgi çekici ve eğlenceli gece lambasıyla kendi odasında yatma alışkanlığı da kazandırabilirsiniz. Gece lambasında farklı desenlerin yanı sıra 3 ayrı renk seçeneği de mevcut. Kalem pille kolayca çalıştırabileceğiniz gibi USB kabloyla da kullanabilirsiniz.

6. Dijital baskılı halı ile zeminler çok daha renkli

Kaymaz tabanlı dijital baskılı İpekyün Çocuk Halısı ile oyun odalarına uygun konsept hazırlayabilir, halı sayesinde çocuğunuzun keyifli vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz. Dijital baskılı halı, canlı renkleri sayesinde odanın daha şık görünmesini sağlar. Eğlenceli baskıları ile çocuğunuz üzerinde oyun oynayabilir, etkinlik yapabilir ya da kitap okuyabilir. Trafik desenli halıyla çocuğunuza yer yön kavramını ve trafik kurallarını da göstererek öğretebilirsiniz. Antialerjik olduğu için güvenle tercih edebilirsiniz. Leke tutmayan yapısı sayesinde üzerine içecek ya da yemek dökülse bile makinede kolayca yıkayarak temizleyebilirsiniz.

7. Çok amaçlı dolap, çocuk odalarına düzen getirecek

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Mordeka 12 Sepetli Renkli Oyuncak Dolabı ile çocuk odalarındaki dağınıklığa son verebilirsiniz. Çok gözlü tasarımı sayesinde odalarda yer kaplayan ya da düzeni bozan her türlü eşyayı depolayabilirsiniz. Renkli dolap gözleri sayesinde çocuğunuza düzen alışkanlığı kazandırabilir, oyuncakları ve kitapları birlikte toplayarak sorumluluk bilincini geliştirebilirsiniz. Çok gözlü dolap, farklı boyutlardaki sepetleri sayesinde çeşitli boyuttaki birçok eşyayı kolayca depolamanızı sağlar. Kolay monte edilen ürün, sağlığa zararlı materyal de içermez. Oyun ve çocuk odaları için ideal dolap ile dağınıklığa veda edebilirsiniz!

8. Çocuk odasının duvarları renkli ve eğlenceli olmayı hak ediyor

Yıldız Lazer Hediyelik 12 Fotoğraf Çerçeveli Ağaç Şeklinde Duvar Dekorasyon Ürünü ile oyun ya da çocuk odasının duvarını biraz hareketlendirmeye ne dersiniz? Dekoratif çerçeve sayesinde boş duvarları değerlendirebilir ve daha estetik bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Siyah ağaç figürlü çerçevelerle çocuğunuzun odasında şık bir dokunuş yapabilirsiniz. Fotoğraf çerçevelerini anılarınızla süsleyerek çok tatlı bir köşe hazırlayabilir ya da farklı şekilde değerlendirerek çocukların ilgisini çekecek hâle de getirebilirsiniz. Çerçevelerin içine çocuğunuzun yaptığı resim ya da etkinlikleri asabilir, sadece onun başarılarına özel bir alan yaratabilirsiniz.

9. Oyun çadırıyla keyifli vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz

Mordesign Ahşap Direkli, Pencereli Kızılderili Doğal Çocuk Oyun Çadırı ile çocuğunuza çok seveceği bir köşe hazırlayabilirsiniz. Çocuğunuz oyun çadırının içinde dinlenebilir, oyun oynayabilir veya uyuyabilir. Odasındaki kendine ait küçük alan içinde çok daha keyifli zamanlar geçirebilir, hayal gücünü geliştirebilir. Pamuklu, nefes alabilen kumaştan üretilen oyun çadırı içinde havasızlık hissi yaşamadan güvenli ve konforlu şekilde vakit geçirebilir. 5 farklı renk seçeneği arasından çocuğunuzun zevkine uygun ürünü kolayca bulabilirsiniz. Kullanımı kadar temizliği de pratik oyun çadırını makinede gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz.

10. Rahatlığı yaşaması için puf koltuk alabilirsiniz

Pufumo Çocuk Armut Puf Koltuğu ile çocuğunuz için rahat ve şık dinlenme alanı oluşturabilirsiniz. Kendisine ait bir eşya olduğu için severek kullanacakları puf koltuğu, oyun ve çocuk odalarında güvenle kullanabilirsiniz. Yumuşacık puf koltuk üzerinde çocuklarınız dinlenebilir, kitap okuyabilir ya da televizyon izleyebilir. Çocukların en sevdiği karakterlerden Elsa'yı üzerinde taşıyan koltuk, pembe rengiyle de oldukça sevimli. Puf koltuk, kenarındaki bölmeler sayesinde oldukça kullanışlı. Kitap, dergi, su şişesi gibi eşyaları rahatlıkla koyabilir. Çocuğunuzla karşılıklı oturup sohbet etmek için siz de bir puf koltuk edinebilir, birlikte çok keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.