Çocuk yaşta başladığı çobanlıkla 40 yıldır geçimini sağlıyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrılı 58 yaşındaki Ali Artan, çocuk yaşta başladığı çobanlıkla 40 yıldır ailesini geçindiriyor.

Taşlıçay ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Balık Gölü'nün kıyısında bulunan Tanyolu köyünde yaşayan Artan, henüz 18 yaşındayken başladığı çobanlığı ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor.

Hayatını çobanlıkla geçiren Artan, ilkbaharda karların erimesiyle yüzlerce koyun, kuzu ve keçileri Iğdır'dan Sinek Yaylası'na getirip zengin bitki örtüsünde otlatıyor.

Yılın yarısını yaylada ve dağlarda geçiren Artan, yüksek rakımlı bölgede sorumluluğunda olan hayvanların peşinden her gün kilometrelerce yol yürüyor.

Bu yıl Bağkur'dan emekli olacağı için çobanlığı bırakmayı düşünen 4 çocuk babası Artan, yıllık 35 kuzu karşılığında çobanlığı sürdürüyor.

- 18 yaşından bu yana çobanlık yapıyor

Çoban Ali Artan, AA muhabirine, çobanlığa 18 yaşındayken başladığını, çocukluk yıllarında da sürüleri gütmek için büyüklerine yardım ettiğini anlattı.

Artan, "Hemen hemen 40 yıldır çobanlık yapıyorum. Zor bir iş ama benim hoşuma gidiyor. Bu koyunların yarısı benim ama çobanlığı terk etmiyorum. Hayvanları çok seviyorum. Hayvan görmesem bayılırım. Yaz ve kış demeden hayvanlara bakıyorum. Her yıl Sinek Yaylası'na geliyoruz. Mayıs ayında geliyoruz kasım ayında da gidiyoruz. 3 gün geliş, 3 gün de gidiş toplam 6 günümüzü alıyor. Yolculuklar çok zor oluyor ve 3 gün uyumuyoruz. Artık çobanlıktan emekli olmayı istiyorum. Emekli olduğumda hayvanları çocuklarıma teslim edeceğim." dedi.

- "Sürekli dağlarda taşlarda geziyorum"

Artan, gününü dağlarda hayvanların peşinde geçirdiğini belirtti.

Mesleğinin yaşam biçimine dönüştüğünü, hayvanların peşinden çok fazla gezdiği için vücudunun çok sağlam olduğunu dile getiren Artan, şunları kaydetti:

"Hayvanlar benim yanımda çocuk gibi ve onları çok seviyorum. Burada tek başıma 1050 hayvanı otlatıyorum. Yaz aylarında yaylada çadırların yanında kalıyoruz. Yayladaki evleri Iğdır'a gönderdik, tek başıma buradayım. Sabah Tanyolu köyünden çıktım ve gün boyu araziyi gezerek hayvanları otlattım. 40 yıldır sürekli dağlarda taşlarda geziyorum. Hayvanları otlatırken her gün spor yapıyorum."

