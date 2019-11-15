HABER

Çocuk yuvasına ’bulaşık makinesi’ alarak uzlaştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 14:16 | Son Güncelleme

Samsun’da ’basit yaralama ve tehdit’ suçlarından adliyelik olan taraflar, ’çocuk yuvasına bulaşık makinesi ve ütü alınması’ şartıyla uzlaştı.Samsun’da Ender Kaya (26) adlı genç kayınvalidesi, baldızı ve bacanağı arasındaki anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışmada hakkında yapılan şikayet üzerine ’basit yaralama ve tehdit’ konusunda Samsun Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma başlatıldı.

Samsun’da ’basit yaralama ve tehdit’ suçlarından adliyelik olan taraflar, ’çocuk yuvasına bulaşık makinesi ve ütü alınması’ şartıyla uzlaştı.
Samsun’da Ender Kaya (26) adlı genç kayınvalidesi, baldızı ve bacanağı arasındaki anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışmada hakkında yapılan şikayet üzerine ’basit yaralama ve tehdit’ konusunda Samsun Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyası uzlaştırma savcılığı tarafından tarafların barışıp anlaşmaları için uzlaştırmacı Arslan Üner’e verildi. Arslan Güner devreye girerek her iki taraflarla görüşüp taraflar hakkında dava açılıp mahkemede yargılanmaları yerine barışmalarını talep etti. Karşı taraf Ender Kaya’nın çocuk yuvasına bulaşık makinesi alması halinde uzlaşarak şikayetten vazgeçeceğini söyledi. Ender Kaya da bu teklifi kabul ederek Samsun Valiliği Süleyman Yançatoral Çocuk Evlerine 1 adet bulaşık makinesi ve 1 adet ütü alarak uzlaşmacı Arslan Üner ile beyaz eşyaları yuvaya teslim ettiler.
Ender Kaya, "Başımıza böyle bir olay geldi. Biz bu olayda haklı-haksız aramıyoruz. Bu beyaz eşyayı çocuklarımıza aldık. Mutluyuz, sevinçliyiz. Böyle bir şey hediye almak herkese nasip olmaz. Allah bize böyle bir şey nasip etti. Ben de bir babayım" dedi.
Uzlaştırmacı Arslan Üner ise, "Taraflar son derece olumlu bir adım attılar. Bu tür paylaşımların artması toplumun arasındaki birlikteliği sevgiyi yayacak. Olay sadece suç veya suçlu neticesinde değil de barışın çoğalmasına fayda vereceği için hepimiz kazançlı çıkacağız. Uzlaştırmacı kurum olarak sosyal yaraları pansuman etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kabus tam 1 saat sürdü! Mutfaktan çıkarıldığında tanınmaz haldeydi Kabus tam 1 saat sürdü! Mutfaktan çıkarıldığında tanınmaz haldeydi
Uyuyakalan tır şoförü bariyerlere çarparak durabildiUyuyakalan tır şoförü bariyerlere çarparak durabildi
Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktıBakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Altın alımında yeni dönem

Altın alımında yeni dönem

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Baroların olağanüstü genel kurul çağrısına Feyzioğlu'ndan yanıt

Baroların 'olağanüstü' çağrısına Feyzioğlu'ndan yanıt

Ölü bulunan İngiliz istihbaratçının eşi Ortadoğu ve Asya ülkelerinde çalışmış

Beyoğlu'nda ölü bulunmuştu! Eşi ile ilgili çarpıcı detay

Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı: Beraatime karar verilmesini istiyorum

Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı! İşte savunması

Marmaray'da dehşet veren olay! Tren altında kaldı

İstanbul'da dehşet veren olay!

İBB Ulaşım Daire Başkanı Taylan Engin, istifa etti

İBB'de üst düzey istifa

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.