Çocuk yüzücüler, olimpiyatlara katılmak için hazırlanıyor

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- TÜRKİYE Olimpiyat Hazırlık Merkezi(TOHM), Türkiye Yüzme Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 'geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek' amacıyla başlatılan proje kapsamında Adana'da 14 yaş üzeri kategorisinde 6 çocuk, yüzme alanında olimpiyatlara hazırlanıyor.

Adana'daki ekibin baş antrenörü olan Özgür Yarar(32), projenin yaklaşık 4 yıldır devam ettiğini anlatarak, "Yüzme alanında, kentteki kulüplerde belirli bir aşamaya gelmiş çocuk sporcular arasından seçtiğimiz yüzücülerle bir ekip oluşturduk. 14 yaş üzerinde 6 sporcumuz var. 13 yaş üzerinde de, 2006- 2007 doğumlu altyapı sporcumuz var. Spor İl Müdürlüğü’nün destekleriyle yapmış olduğumuz bir altyapı bu. Çocuklarımızdan Yaşar Sakar (16) geçen yıl kısa kulvar alanında Türkiye Milli Takımı'na girmeyi hak kazandı. Mart ayında düzenlenen Edirne Cup yarışmasında ise bayrağımızı taşıyarak, uluslararası bir yarışta müsabakalara katıldı” dedi.

ADANA, HEDEFE KİLİTLENMİŞ DURUMDA

Projenin meyvelerini Türkiye’nin birçok kentinden aldıklarını vurgulayan Yarar, Bursa’dan ve Ankara’dan 2020 Tokyo Olimpiyat vizesi alan 2 sporcu olduğunu belirtti. Adana ekibi olarak çok yakın zamanda olimpiyatlara sporcu göndereceklerine inandıklarını belirten Yarar, “3-6 Ağustos tarihleri arası İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası’na hazırlanıyoruz. Seçmeleri 19-21 Temmuz’da kentimizde yapılacak. O yarışlar için büyük bir efor sarf ediyoruz. Sabah akşam demeden antrenmanlara devam ediyoruz. Çocuklarımızın ekstradan diyetisyenleri, psikologları, masörü, fizyoterapisti var. Sağ olsun devletimiz bize her türlü imkanı sağlıyor” diye konuştu.

TOHM ekibinin sporcularından olan ve milli takıma seçilen Yaşar Sakar ise ekiple birlikte durmadan çalıştıklarını, Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil etmenin en büyük hayali olduğunu belirtti.