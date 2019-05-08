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"Çocukça Bir Festival" 11 Mayıs'ta başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 16:07 | Son Güncelleme

Wapiyon tarafından bu yıl ilki düzenlenen, çocukların eğlenirken öğreneceği ve doğa ile iç içe olacağı festival, Kemer Country Club'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Çocukların eğlenirken öğreneceği "Çocukça Bir Festival", 11-12 Mayıs'ta Kemer Country Club'da gerçekleştirilecek.

Wapiyon tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen festivalin programında, her yaştan çocuğa hitap eden çeşitli etkinlikler yer alacak.

Yaz tatili öncesi çocukların doğada eğleneceği festival programında, alanında uzman eğitmenler tarafından çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyecek atölyeler yer alacak.

Etkinlik programında yer alan "Enerjimi Atıyorum" alanında ise çocuklar koşudan tırmanışa birçok zorlu aşamanın yer aldığı "Çılgın Macera Parkuru" etkinliğinde tüm gün enerjilerini atarken, çuval yarışı gibi ödüllü yarışmalara aileleriyle katılarak keyifli vakit geçirebilecek.

Festivalde çeşitli sahne şovlarının yanı sıra cerebral palsy ve down sendromlu çocuklara özel atölyeler de gerçekleştirilecek.

İstanbul'da doğa içinde gerçekleşecek festivalde çocukların ebeveynleriyle birlikte katılabilecekleri etkinlikler ve çeşitli gösteriler de yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk etkinlik festival Wapiyon

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