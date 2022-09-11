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Çocukken antibiyotik kullandıysanız dikkat! Bu hastalıklara yakalanma riskiniz daha yüksek

11.09.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar antibiyotik kullanımları hakkında uyarılarda bulunuyor. Antibiyotik kullanımı son yıllarda azalsa da önceki yıllarda oldukça fazla kullanılıyordu. Yapılan araştırmalar çocukken antibiyotik kullananların çeşitli hastalıkları geçirme riskinin daha yüksek olduğunu buldu.

Çocukken antibiyotik kullandıysanız dikkat! Bu hastalıklara yakalanma riskiniz daha yüksek

Birçok insan yıllar boyunca bilinçsiz bir şekilde antibiyotik kullandı. Doktor reçetesiyle yazılması gereken antibiyotik kullanımı özellikle bebeklerde ve çocuklarda tehlikeli olabiliyor. Yapılan araştırmalar bebekken antibiyotik kullanan kişilerin sonradan daha sonraki yaşamda bağırsak sorunları riskinin daha yüksek olabileceğini öne sürüyor. Avustralya'daki Melbourne Üniversitesi'ndeki bilim adamları, bebeklik döneminde ilaç verilenlerin yetişkin yaşamında zayıf bağırsak sağlığı riski altında olabileceğini buldular.

BEBEKLER BÜYÜYÜNCE GASTRİT GİBİ SORUNLAR YAŞAYABİLİR

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Erken doğmuş ve düşük doğum ağırlıklı bebeklere enfeksiyonu önlemek için sıklıkla antibiyotik verildiğini açıkladılar .The Journal of Physiology'de yayınlanan çalışma , neonatal farelerde erken yaşamda antibiyotiklere maruz kalmanın mikrobiyota, enterik sinir sistemi ve bağırsak işlevi üzerinde uzun süreli etkileri olduğunu buldu.
Bu, antibiyotik verilen bebeklerin büyüyüp gastrointestinal sorunlar yaşayabileceği anlamına gelebilir. Bunlar, irritabl bağırsak sendromu (IBS), mide bulantısı, gıda zehirlenmesi, gaz, şişkinlik ve ishal gibi durumları içerebilir .

ANTİBİYOTİK KULLANIMININ ETKİLERİ ARAŞTIRILACAK

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Antibiyotik çalışması yenidoğan fareler üzerinde yapıldı. Uzmanlar, farelerin birçok yönden insanlara benzemesine rağmen, daha olgunlaşmamış bağırsaklara sahip olduklarını belirtti. Bununla birlikte, bağırsakları ve sinir sistemleri insanlardan daha az karmaşıktır ve sağlık görevlileri bulgularının henüz doğrudan insan çocukları ve bebeklerle ilişkilendirilemeyeceğini ekledi. Şimdi antibiyotiklerin bağırsak üzerindeki etkisi ve farklı cinsiyetler için nasıl değiştiği konusunda daha fazla araştırma yapılacak. Uzmanlar, yaşamın erken dönemlerinde antibiyotik kullanımının metabolizmayı ve beyin fonksiyonlarını nasıl etkilediğine de bakacaklarını söylediler.

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