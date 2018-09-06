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Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.09.2018 02:14 | Son Güncelleme

Stefani Joanna Sowa yetişkin bir birey olduğunda sebebini bir türlü anlayamadığı kaygı sorunları yaşayınca hipnoterapi tedavisi görmeye başladı. Tedavi çocukluğundaki kayıp anılarını canlandırdı... Çocukken uğradığı cinsel istismarı hatırlayın Stefani Joanna Sowa kendini yakarak intihar girişiminde bulundu.

İntihar girişiminde bulunan kadının vücudunun yüzde 40'ı yandı.

Çocukken yaşadığı olayı hatırladı

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27 yaşındaki Stefani Joanna Sowa Amerika Kaliforniya'da yaşıyor.
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Stefani çocukken yaşadığı cinsel istismarın etkisini o kadar şiddetli hissetti ki kendini yakarak intihar etmeye çalıştı.
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Mirror'da yer alan bilgiye göre; acı olay sonrası Stefani'nin vücudunun yüzde 40'ı yandı.
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Stefani tam 50 operasyon geçirdi.
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Genç kadın ileri düzey anksiyete hastalığından muzdaripti.
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Sebebini bulmak için hipnoterapi yaptıran genç kadın, tedavi esnasında 7 yaşındayken uğradığı tacizi hatırladı.
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Yaşadığı korkunç olayı hatırlamasının ardından Stefani'nin psikolojk durumu git gide kötüleşti ve kendini yaktı.
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Ailemden kimse yaşadıklarımı kabul etmedi" diyen Stefani, başına gelenlerin ardından gerçekle yüzleştiğini ve her şeyi unutup yaşamak istediğini belirtiyor.
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Stefani şimdi vücuduyla oldukça barışık ve mutlu bir hayat sürüyor.
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Stefani Joanna Sowa cinsel istismar taciz intihar girişimi

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