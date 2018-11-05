Çocukken çizdiği teknelerin üretimine başladı

TRABZON?da çocukluk yıllarında tekne çizimleri ve maketleri yapan Oğuz Sevinç (35) hayalini kurduğu tekne yapım işine yöneldi. Borç alarak atölye kuran Sevinç, geliştirdiği işi sayesinde Avrupa Birliği (AB) standartlarında tekne imal etmeye başladı. Sevinç, oluşturduğu atölyesinde sipariş üzerine 9 metre uzunluğundaki en büyük fiberglass tekneyi de üretmeyi başardı. Hedefinin yurt dışına açılmak olduğunu belirten Sevinç, Amacımız sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok noktasında yaptığımız teknelerin yüzmesini sağlamak dedi.

Kentte, ortaokul yıllarında önce kâğıt üzerinde çizim yapan ardından da çizimleri makete dönüştürüp tekne tasarlayan üniversite işletme bölümü mezunu Oğuz Sevinç, tekne imal etmeye karar verdi. Zamanla kendisini geliştiren ve işinde ustalaşan Sevinç, hayalini kurduğu tekne imalatına başladı. Sevinç, Akçaabat ilçesi Akçakale mevkiinde kurduğu atölyesinde Avrupa Birliği (AB) standartlarında tekne üretimini sürdürüyor. Sevinç, sipariş üzerine 9 metre uzunluğundaki en büyük fiberglass tekneyi de üretmeyi başardı. Sipariş üzerine çalışmalarını sürdüren Sevinç'in ürettiği tekneler, son günlerde yurt içinden pek çok kişi tarafından da ilgi görüyor.

KENDİ İMKÂNLARI İLE ÖĞRENDİ

Öğrencilik yıllarında deniz kenarında gördüğü teknelerin dikkatini çekmesi üzerine çizim yapmaya başladığını belirten Sevinç, daha sonra yaptığı çizimleri makete dönüştürdüğünü ardından da teknelerin gerçeğini yapmaya başladığını söyledi. İşletme bölümü mezunu olan ve bir süre bankada çalıştıktan sonra hayallerinin peşine gitmek için işinden ayrılan Sevinç, Ortaokulda hobi olarak çizimlere başladım. Deniz kenarında tekneleri görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Çizmeye başladım. Daha sonra çizdiğim tekneleri neden yapmayayım dedim ve maketlerini yapmaya başladım. Zamanla büyüdük. Farklı meslek dallarında çalıştım. Ama hayalim hep tekne yapmaktı. Sonra araştırdım bütün teknikleri kendi başıma öğrendim ve atölyemi kurmaya karar verdim. Şimdi ülke genelinde siparişler alıyorum dedi.

AVRUPAİ TASARIM UYGULUYOR

Ağırlıklı olarak fiberglas tekne yaptıklarını anlatan Sevinç, Ürettiğimiz teknelerin hepsi el emeği. İstanbul'dan aldığımız sipariş üzerine Trabzon'da üretilen en büyük fiberglas tekneyi yapmayı başardık. 9 metre boyunda bir tekne yaptık. Tasarım olarak Avrupai bir tarzı var. Ama denizde duruş olarak Karadeniz teknesi. Dengesi ve sürati çok iyi. Trabzon aslında bir tekne şehri. Genellikle sac ve ahşap ağırlıklı tekneler yapılıyordu. Fiberglas yapan firma yok. Biz ürettiğimiz bu tekneyi Avrupa Birliği standartlarına uygun yaptık. Yüzde yüz yerli bir tekneö diye konuştu.

DÜNYA'YA AÇILMAK İSTİYOR

İmkânları doğrultusunda en iyisini yapmaya çalıştıklarını da kaydeden Sevinç, Destek bulabilirsek yerli üretimle dünyaya açılabilir ve hedeflerimize yürüyebiliriz. Biz bu işi severek yapıyoruz en iyisini yapıyoruz. Amacımız sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok noktasında yaptığımız teknelerin yüzmesini sağlamak diyerek dünyaya açılmayı planladıklarını söyledi.



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