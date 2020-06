Çocukken sarhoş sürücünün çarpmasıyla bir bacağını kaybeden kadın Vogue modeli oldu

New York’ta yaşayan Kiara 2003’te sağ bacağını bir trafik kazasında kaybetti. Alkollü bir sürücünün kendisine çarpmasıyla ağır yaralanan Kiara’nın hayatını kurtarabilmek için doktorlar sağ bacağı kesmek zorunda kalmıştı. Kazadan bir sene sonra protez bacak kullanmaya başlayan Kiara şimdi başarılı bir model ve kendisi gibi insanlara ilham vermek istiyor.

“Protez bacak takmak zorunda kalmadan önce hiç ampute birini görmemiştim. Kendimi yalnız hissediyordum ve örnek alabileceğim kimse yoktu. Büyüdüğümde medyada benim gibi insanların yer alabileceğine ve benim gibi çocukların örnek alabileceği birilerinin olmasına karar verdim” diyerek yaşadıklarını anlatan Kiara “Fiziksel farklılıkları olan küçük kızları temsil etmek istiyorum. Şu an yaptığım şey inanılmaz hissettiriyor. Bu hayal edebileceğimin bile ötesinde” diyerek sözlerine devam etti.

Her zaman model olma hayali kurduğunu söyleyen genç kadın “Bu hayalim bana imkansız görünüyordu. Bu kaza model olabilmek için içimde bir ateş yaktı ve şu an olduğum insanı yarattı. Birkaç yıldır tam zamanlı modellik yapıyorum. Target için mayo çekimi yaptım, Tommy Hilfiger için iki kez poz verdim ve New York Moda Haftası’nda Teen Vogue için yer aldım” dedi.