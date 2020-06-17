Çocukken sarhoş sürücünün çarpmasıyla bir bacağını kaybeden kadın Vogue modeli oldu

New York’ta yaşayan Kiara 2003’te sağ bacağını bir trafik kazasında kaybetti. Alkollü bir sürücünün kendisine çarpmasıyla ağır yaralanan Kiara’nın hayatını kurtarabilmek için doktorlar sağ bacağı kesmek zorunda kalmıştı. Kazadan bir sene sonra protez bacak kullanmaya başlayan Kiara şimdi başarılı bir model ve kendisi gibi insanlara ilham vermek istiyor.
“Protez bacak takmak zorunda kalmadan önce hiç ampute birini görmemiştim. Kendimi yalnız hissediyordum ve örnek alabileceğim kimse yoktu. Büyüdüğümde medyada benim gibi insanların yer alabileceğine ve benim gibi çocukların örnek alabileceği birilerinin olmasına karar verdim” diyerek yaşadıklarını anlatan Kiara “Fiziksel farklılıkları olan küçük kızları temsil etmek istiyorum. Şu an yaptığım şey inanılmaz hissettiriyor. Bu hayal edebileceğimin bile ötesinde” diyerek sözlerine devam etti.
Her zaman model olma hayali kurduğunu söyleyen genç kadın “Bu hayalim bana imkansız görünüyordu. Bu kaza model olabilmek için içimde bir ateş yaktı ve şu an olduğum insanı yarattı. Birkaç yıldır tam zamanlı modellik yapıyorum. Target için mayo çekimi yaptım, Tommy Hilfiger için iki kez poz verdim ve New York Moda Haftası’nda Teen Vogue için yer aldım” dedi.
Çocukken Teksas’ta yaşayan Kiara, geçirdiği kazanın ardından helikopterle hastaneye yetiştirilmiş. Çarpmanın etkisiyle sağ bacağının alt kısmı kopan Kiara’nın bacağı kurtarılamadı ve doktorlar bacağı kesmek zorunda kaldı.
Kiara hayatını değiştiren kazayla ilgili “Havai fişekleri izlemek için arabamızın ön kaputunda oturuyordum. Aniden bana doğru gelen farları gördüm ve iki araba arasında sıkışarak bacağımı kaybettim” dedi.
Kazadan sonra ilk hatırladığı şeyin etrafındaki itfaiyeciler olduğunu söyleyen Kiara “Korkunçtu ve hayatımı tamamen değiştirdi” dedi.
Geçmişe baktığında ne kadar güçlü olduğunu fark ettiğini söyleyen Kiara “Kendimi tamamen yalnız hissediyordum. Benim gibi ampute olan başka hiç kimseyi görmemiştim ve medyada da bana benzeyen kimse yoktu” diyerek yaşadıklarını anlattı.
Kazadan sonra model olmaya karar verdiğini söyleyen Kiara, kendisini bedeniyle ifade etme fikrinin çok hoşuna gittiğini belirtti. İlk kez 18 yaşında eğlenmek için modellik yapmaya başlayan genç kadın, kendisine bir portfolyo oluşturabilmek için uzun süre ücretsiz çalıştı. Kariyerindeki kırılma ise 2018’de New York’a taşınarak, kendisi gibi farklı fiziksel özellikleri olan modellerin yer aldığı bir ajansla anlaşma imzalamasıyla oldu.
Şimdi evli olan Kiara, protez uzuvlar için şık tasarımlar yaşan Alleles adlı şirketin marka yüzü olarak çalışıyor.
Para kazanma konusunda yaşadığı zorukları anlatan Kiara “24 yaşına kadar ücretsiz çekimler yaptım ve hiçbir ödeme almadım. Şimdi kapsayıcı bir ajansla birlikte çalışıyorum ve işimde uzmanım” dedi.
“Target için yaptığımız mayo çekimi her şeyi, tüm yara izlerimi ortaya serdi. Bana bunu teklif ettiklerinde çok sevindim ve çekimin bir parçası olmaktan dolayı harika hissettim” diyen Kiara asıl amacının kendisi gibi olan insanlara her istediğini yapabileceklerini gösteren bir rol model olmak.
“Benim gibi olan insanların toplumda hak ettiği eşit muameleyi gördüğüne inanmıyorum ve bunun için yapılacak çok iş var” diyen Kiara, sevdiği işi yaparak fark yaratmak istediğini söyledi.
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