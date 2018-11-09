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Çocukla nitelikli zaman geçirmek bağımlılığa kalkan oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 11:12 | Son Güncelleme

Ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmesi, internet ve dijital oyun bağımlılığının yanı sıra ruh sağlığının bozulmasının da önüne geçiyor - Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Gencer Kıdak: - "Anne ve babanın çocuğuyla kaliteli vakit geçirmesi, bütün ruhsal bozuklukların iyileşmesinin temelinde yatıyor. Anne ya da baba, çocuğu ile kaliteli vakit geçirdiğinde zaten bunların farkına varacaktır" - "Ailelerimiz çocuklarıyla mutlaka ilgilensinler. Onların ne yaptıklarının farkına varsınlar. Programı olmayan ya da başıboş bırakılan çocuklar, her türlü bağımlılığa daha fazla kayıyorlar"

DUYGU YENER - Uzmanlara göre, ailelerin çocuklarıyla kaliteli ve nitelikli zaman geçirmesi, bu yaş grubundakilerde internet ve dijital oyun bağımlılığının önüne geçerken ruh sağlığının bozulmasına da engel oluyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Özlem Gencer Kıdak, uluslararası tanım sınıflandırmalarında, dijital oyun bağımlılığı ve internet bağımlılığının, ana bozukluklar içerisinde yer almadığını ancak mutlaka incelenmesi ve araştırılması gereken durumlar olduğunu söyledi.

Kıdak, internet ve oyun bağımlılığının, çocuk ve gençlerde dikkat eksikliği, hiperaktivite, depresyon gibi bozukluklarla birlikte görüldüğüne işaret ederek, "Bağımlılık düzeyinde dijital oyun oynayan çocuklarda, birtakım davranışsal sorunlar da tanımlanıyor. Özellikle agresyon içerikli oyunların, çocuklarda antisosyal davranışları ve şiddet eğilimini artırdığını görüyoruz." dedi.

Bu bağımlılığın ortaya çıkmasında, genetik faktörler, ebeveynlerin tutumları ve çevresel faktörlere yönelik çalışmaların da incelendiğini belirten Kıdak, bu konudaki tedavide dünya genelinde çalışmaların henüz yeni olduğunu bildirdi.

- "2 yaşına kadar her türlü ekran yasaklanmalı"

Kıdak, ebeveynlerin yaptığı en büyük hatalardan birinin de çocuğu çok küçük yaşta "ekranla tanıştırmak" olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Amerikan Pediatri Derneği 2 yaşa kadar her türlü ekranı yasaklamış durumda. Daha sonraki yaşlar içinde 2-4 yaşlarında yarım saat, sonra ekran kademeli olarak artırılıyor.

Bir hekim olarak 1 yaşındaki bir çocuk için asla bunu öneremem ama çocuklar bir yerden sonra teknolojiyle tanışıyorlar. Ödev yapıyorlar, haber almak ve haberleşmek için de bunu kullanıyoruz. Tedavide tamamen interneti kesmek ya da hayattan çıkarmak ise önerilmiyor. Dozu azaltılabilir ya da birtakım kısıtlamalar getirilebilir. Bağımlılığı oluşturan altta yatan başka sorunların tedavisi ise burada önem kazanıyor."

- "Aileler çocuklarıyla mutlaka ilgilensin"

Çocuk ve ergenlerle çalışırken ailelerin tedavinin içinde mutlaka olması gerektiğini dile getiren Kıdak, internet ve dijital oyun bağımlılığı için de bunun geçerli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Kıdak, ailelerin çocuklarını bağımlı yapabilecek davranışlardan uzak tutmaları için şu önerilerde bulundu:

"Ailelerimiz çocuklarıyla mutlaka ilgilensinler. Onların ne yaptıklarının farkına varsınlar. Programı olmayan ya da başıboş bırakılan çocuklar, her türlü bağımlılığa daha fazla kayıyorlar. Bu nedenle çocukların vakitlerinin uygun işlerle doldurulması, okuldan sonra etkinliklere yönlendirilmesi gerekiyor. Anne ve babanın çocuğuyla kaliteli vakit geçirmesi, bütün ruhsal bozuklukların iyileşmesinin temelinde yatıyor. Anne ya da baba çocuğu ile kaliteli vakit geçirdiğinde zaten bunların farkına varacaktır. "

Kaliteli vakit geçirmenin, çocukla sabahtan akşama kadar uzun vakit geçirmek anlamına gelmediğine dikkati çeken Kıdak, oyunun çocukla iletişim kurulabilecek en güzel alanlar olduğunu söyledi.

Çocukla geçirilen kaliteli ve nitelikli zamanın, internet ve dijital oyun bağımlılığının yanı sıra diğer bağımlılıkların da önüne geçeğini vurgulayan Kıdak, nitelikli ebeveyn çocuk ilişkisinin, başka ruhsal bozuklukları da engelleyeceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
aile bağımlılık Çocuk Dokuz Eylül Üniversitesi Prof.Dr.Özlem Gencer Kıdak

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