Çocukla nitelikli zaman geçirmek bağımlılığa kalkan oluyor

DUYGU YENER - Uzmanlara göre, ailelerin çocuklarıyla kaliteli ve nitelikli zaman geçirmesi, bu yaş grubundakilerde internet ve dijital oyun bağımlılığının önüne geçerken ruh sağlığının bozulmasına da engel oluyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Özlem Gencer Kıdak, uluslararası tanım sınıflandırmalarında, dijital oyun bağımlılığı ve internet bağımlılığının, ana bozukluklar içerisinde yer almadığını ancak mutlaka incelenmesi ve araştırılması gereken durumlar olduğunu söyledi.

Kıdak, internet ve oyun bağımlılığının, çocuk ve gençlerde dikkat eksikliği, hiperaktivite, depresyon gibi bozukluklarla birlikte görüldüğüne işaret ederek, "Bağımlılık düzeyinde dijital oyun oynayan çocuklarda, birtakım davranışsal sorunlar da tanımlanıyor. Özellikle agresyon içerikli oyunların, çocuklarda antisosyal davranışları ve şiddet eğilimini artırdığını görüyoruz." dedi.

Bu bağımlılığın ortaya çıkmasında, genetik faktörler, ebeveynlerin tutumları ve çevresel faktörlere yönelik çalışmaların da incelendiğini belirten Kıdak, bu konudaki tedavide dünya genelinde çalışmaların henüz yeni olduğunu bildirdi.