Çocuklar 23 Nisan'da buz pistinde buluşacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye Buz Hokeyi Federasyonuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 7 ülkeden 25 takımı İstanbul'da buluşturacak.

İBB Silivrikapı Buz Pisti'nde 19-22 Nisan tarihlerilerinde gerçekleştirilecek organizasyona 10 yaş altı grubunda çocuklar katılacak.

Rusya, Ukrayna, Hırvatistan, Sırbistan, Belarus ve Bosna Hersek'ten 15 takımın buz pistinde bulaşacağı turnuvada Türkiye'den ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor A ve B takımlarıyla beraber 10 ekip yer alacak.

Silivrikapı Buz Pisti'nde 19 Nisan'da tanıtımı yapılacak organizasyonda müsabakalar 20, 21 ve 22 Nisan tarihlerinde oynanacak.

