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Çocuklar 23 Nisan’ı Edirne Valisi Canalp ile birlikte erken karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 17:30 | Son Güncelleme

Edirne’de bir fabrika çalışanlarının çocukları ve aileleri için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Çocuklar 23 Nisan’ı Edirne Valisi Canalp ile birlikte erken karşıladı

Edirne’de bir fabrika çalışanlarının çocukları ve aileleri için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası dolayısıyla program düzenlendi. 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı erken karşılayan miniklere Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi de eşlik etti.
Edirne’de Kırklareli yolu üzerinde bulunan bir fabrikada mesai devam ederken işçilerle çocuklarına unutamayacakları bir eğlence düzenlendi. Fabrikada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası dolayısıyla düzenlenen eğlenceye Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi de katıldı.
Fabrikanın yemekhane bölümünde düzenlenen etkinlikte işçilerle çocukları mesai saatinde bir araya gelerek gönüllerince eğlendi. Etkinliğe katılan Edirne Valisi Ekrem Canalp de çocuklarla uzun süre ilgilenerek, oyunları izledi. Çocuklara etkinlikte yüz boyama, palyaço gösterisi ve çeşitli oyunlar sunuldu.
Yaklaşık 1 saat süren etkinliği izleyen Vali Ekrem Canalp de etkinlik sonrası fabrikada incelemelerde bulundu.

Çocuklar 23 Nisan’ı Edirne Valisi Canalp ile birlikte erken karşıladı

Çocuklar 23 Nisan’ı Edirne Valisi Canalp ile birlikte erken karşıladı

Çocuklar 23 Nisan’ı Edirne Valisi Canalp ile birlikte erken karşıladı

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