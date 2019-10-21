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Çocuklar 29 Ekim’i ‘Çocuk Şehri’nde kutlayacak

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 11:29 | Son Güncelleme

ÇOCUKLAR, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan çocuk şehri KidzMondo’da kutlayacak.

Çocuklar 29 Ekim’i ‘Çocuk Şehri’nde kutlayacak

İSTANBUL, (DHA) - ÇOCUKLAR, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan çocuk şehri KidzMondo’da kutlayacak.

KidzMondo, Cumhuriyet Bayramı’na özel 26 - 29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek neşe dolu programla minik misafirlerini ağırlayacak. Bando gösterisi şenlik boyunca çocuklarla birlikte tur atacak. Çocukların 50’den fazla mesleği deneyimlediği, eğlenirken öğrendiği KidzMondo’da kutlamalar kapsamında atölyeler, neşeli tiyatro oyunları ve hareketli danslar sahnelenecek. Ayrıca 29 Ekim’de gelen tüm çocuklara Türk Bayrağı hediye edilecek.

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